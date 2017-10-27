Женщина все время честно работала, однако из-за черствости работодателя сейчас бедствует – узнав о беременности работницы, работодатель предложила ей выбирать: аборт или снижение зарплаты.

Зарплата Корнелии и без того была небольшой, поэтому снизилась еще больше. Семье потребовалась помощь.

"Для меня простить... Но выхода нет", – ответила она на вопрос, почему ей пришлось прийти в "Продовольственный банк". Еще недавно она работала барменом в одном столичном баре. До этого работала официанткой и администратором.

"Мои самые большие доходы составляли 400 евро в месяц. Работала 12-13 часов в сутки. График такой - 4 дня работаешь, 4 – отдыхаешь. Но, когда узнали, что я беременна, мне снизили зарплату до 219 евро. Работодатель сказала: или делай аборт, или снижаю зарплату", – рассказала DELFI Корнелия, которая до беременности проработала в баре год. Реакция работодателя была для нее неожиданной.

Ее супруг – бывший служащий, он уже 7 лет как на пенсии. Его месячные доходы составляют 300 евро.

"У него проблемы со здоровьем, поэтому он не может работать. У него проблемы с позвоночником, поэтому сложно найти что-то подходящее – ни стоять, ни сидеть долго нельзя. Зарплаты смешные, пенсии тоже. Столько лет служил родине, за такое вознаграждение. Это слезы. Обидно. У меня тоже некрепкое здоровье,но знаете, как женщины? Они выносливые. Нет здоровья, все равно идешь и делаешь. Если есть дети, надо стараться", – улыбнулась собеседница.

Она сейчас работает, а за тремя детьми присматривает муж. У них два мальчика - 12 и 7 лет и 4-месячная дочь.

По словам собеседницы, они хотели эмигрировать, но удержал отец мужа, он останется один. А пожилой человек - инвалид, без ноги, одному ему будет тяжело.

В Ирландии живет брат мужа, который всякий раз, приезжая, поражается ценам в Литве. Он не понимает, как мы здесь живем.

По ее словам, сейчас семья живет примерно на 500 евро в месяц.

"Мы не хотим лишать детей кружков, например, сын ходит на карате, это 20-30 евро, другой уже несколько лет ходит в музыкальную школу... Заплати за квартиру, за кружки, экскурсии, театр, цирк... Мы любим детей, иначе не можем. На детей уходит много денег, вот на еду и не хватает", – признала собеседница, которая около года получает помощь из "Продовольственного банка".

Представитель Государственной инспекции по труду Мария Черешкявичюте сказала DELFI, что такие действия работодателя – нарушение в первую очередь цивилизованных отношений, не говоря уже о законах.

"В ТК указано, что работодатель должен уважать частную жизнь работника. Он не имеет права дискриминировать работника по признаку семейного положения или намерения иметь детей. Как при принятии на работу, так и во время работы для всех должны быть одинаковые условия по повышению квалификации и единые критерии для увольнения, за ту же работу обязаны платить одинаковую зарплату и т.д.

Кроме того, без письменного согласия работника работодатель не может снизить указанную в договоре зарплату. Отказ работать за сниженную зарплату не может служить поводом для увольнения с работы", – информировала она.

По словам Черешкявичюте, закон защищает права беременных.

"В случае с беременным женщинами в ТК и других законах есть много дополнительных гарантий и льгот, беременных, по закону, нельзя увольнять по инициативе работодателя, если нет вины работника и т.д.", – заметила она.

Черешкявичюте заметила, что если возникают подобные вопросы, можно проконсультироваться в ГИТ. Вся подробная информация, к кому и по какому номеру обращаться есть на сайте инспекции, консультацию можно получить и в фейсбуке.

Представитель Соцмина Вита Балюкявичене также заметила, что работодатель не имеет права дискриминировать работников, кроме того, не может снизить зарплату, без согласия работника. Она подтвердила, что за отказ работать за сниженную зарплату работодатель не имеет права уволить работника. Она рекомендует обращаться в подобных случаях в специальную комиссию по трудовым спорам.