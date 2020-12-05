Напомним, что в субботу сообщили о 2848 новых случаях болезни, в Каунасе болеют 4739 человек.
За последние 14 дней в Литве фиксируют показатель в 992,3 случаев на 100 000 жителей, в Каунасе – 1044,7 случаев на 100 000 жителей.
"Конечно же, на такие рекорды в Каунасе и других городах подействовало зажжение огней на елках и массовые покупки рождественских подарков. Если говорить о елках, то понятно, что полиция со всеми этими толпами не справится. Поэтому все эти праздники - это ненужная трата денег, не учитывались угрозы пандемии и возможные последствия. Страшно, что люди все еще не понимают, насколько опасно несоблюдение правил карантина.
А сейчас есть, что есть. А самое страшное, что больницы уже не в силах принимать всех больных, нуждающихся в помощи. Из-за распространения болезни не хватает не только коек, но и самих врачей", – сказал известный инфектолог профессор Литовского университета медицинских наук Альвидас Лайшконис.
Он напомнил, что весной во время первой волны коронавируса Каунасский муниципалитет перенял помещение больницы в Кулаутаве, но оно по-прежнему пустует.
"Раньше говорили, что эти помещения предназначены для пациентов с коронавирусом, болеющих легкой формой. Но для лечения таких больных мало покрасить стены и двери. Нужен кислород, другое оборудование, но о нем никто не думает, хотя ситуация ухудшается", – заметил Лайшконис.
Комментируя результаты недавнего опроса, согласно которому больше половины респондентов намерены на Рождество навестить своих родственников, и праздновать с ними Новый год, профессор сказал:
"Боюсь, что на Рождество и Новый год больных будет еще больше. Уже сейчас понятно, что первоначально объявленный в Литве трехнедельный карантин никакой пользы не принес. Значит, он был принят для формы, а не ради необходимого всем результата".
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