"Я очень рада окончательному правовому решению по этому делу. Я в этом с первого дня не сомневался. Поскольку я не делал того, в чем меня обвиняли", – сказал он.

"Я рад, что расследование завершилось, решение принято. Я только хочу сказать, есть правовое решение. Но какой ущерб нанесен политической репутации, 6 месяцев повторяли клевету, говорили о дороге Сквернялиса, унижали общину", – сказал в четверг премьер.

Он поднял вопрос – а кто ответит за нанесенный моральный ущерб?

"Наконец, кто ответит за психологическое насилие в отношении моей семьи? Которое господин Юргис Разма со своими дамами-консерваторами организовал у дома, пугая мою семью и ее членов, наверное, этот вопрос остается открытым", – сказал Сквернялис.

Еще одну весть он передал консерваторам.

"Я не консерватор, поэтому, видимо, правоохрана ничего не предпримет, не будет выяснять, кто за этим стоит. Остается сожалеть о том, что некоторые политики, а конкретно – консерваторы, от председателя до членов, вели себя недостойно и незаконно", – сказал Сквернялис.