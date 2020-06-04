"Я очень рада окончательному правовому решению по этому делу. Я в этом с первого дня не сомневался. Поскольку я не делал того, в чем меня обвиняли", – сказал он.
"Я рад, что расследование завершилось, решение принято. Я только хочу сказать, есть правовое решение. Но какой ущерб нанесен политической репутации, 6 месяцев повторяли клевету, говорили о дороге Сквернялиса, унижали общину", – сказал в четверг премьер.
Он поднял вопрос – а кто ответит за нанесенный моральный ущерб?
"Наконец, кто ответит за психологическое насилие в отношении моей семьи? Которое господин Юргис Разма со своими дамами-консерваторами организовал у дома, пугая мою семью и ее членов, наверное, этот вопрос остается открытым", – сказал Сквернялис.
Еще одну весть он передал консерваторам.
"Я не консерватор, поэтому, видимо, правоохрана ничего не предпримет, не будет выяснять, кто за этим стоит. Остается сожалеть о том, что некоторые политики, а конкретно – консерваторы, от председателя до членов, вели себя недостойно и незаконно", – сказал Сквернялис.
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