1/4 часть школьников Литвы не получает даже базовые знания, а ученикам сельских школ нужно учиться на два года дольше, чтобы нагнать учащихся городских школ. Такую информацию 19 сентября на заседании парламентского комитета науки и образования представили представители Министерства науки и образования, пишет lrt.lt.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Согласно статистике, в половине мэрий каждый 5 десятиклассник не достигает необходимого уровня знаний по математике. Меньше чем в трети всех мэрий почти все ученики могут похвастаться удовлетворительным знанием литовского языка. Такие результаты стали известны после проверки, проведенной в 2017 году.

По данным Министерства науки и образования, в 2017 г. математику хуже всего знали 10-классники Акмяне, Швенчёниса, Электренай, Бирштонаса, Игналины. Наилучшие результаты демонстрировали 10-классники Каунаса, Паневежиса, Висагинаса, Паланги, Ретаваса и Йонавы.

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В том же году самые плохие показатели в сфере литовского были у учеников Рокишкского, Швенчёнского, Шальчининкского и Игналинского районов. В 18-ти мэриях все или почти все ученики демонстрировали базовый уровень знания литовского языка.

Разница в достижениях литовских учеников самая большая не только в Евросоюзе, но и во всех 72 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Литва по этому показателю занимает 55-е место и серьезно отстает от среднего по ЕС.

Член комитета Гинтарас Степонавичюс спросил, есть ли у министерства данные о причинах такого положения.

Министр Юргита Петраускене ответила, что в каждом регионе причины могут быть разными: от инфраструктуры до социоэкономического положения.

Правда, вице-министр Гражвидас Казакявичюс указал, что некоторые школы, несмотря на неблагоприятный социоэкономический контекст, добиваются хороших результатов - это мэрии Йонишкского, Пакруойского, Висагинского и Шакяйского и др. районов.

Предполагают, что причиной может также быть социальное и экономическое положение семей.

По данным Министерства науки и образования, 1/4 всех литовских детей до 15 лет живет в условиях риска нищеты. Подсчитано также, что 40% сельских и 20% городских школьников получают социальную помощь, например, бесплатное питание.

Беспокойство вызывает и психологическое состояние школьников. Согласно статистике, 31% литовских школьников сталкивается с одиночеством. По этому показателю Литва на 2 месте из 72 стран ОЭСР. Такое же количество детей чувствует себя в школе чужими (по этому показателю Литва на 3 месте). 34% школьников неуютно чувствуют себя в школе (5 место среди 72 стран ОЭСР).

Наверное, больше всего пугает показатель детей, сталкивающихся с буллингом - это 54%.

По данным Министерства науки и образования, около 180 школ с осени получат средства на улучшение качества образования, так называемую корзину качества (деньги выделены из структурных фондов ЕС, это больше 24 млн. евро). Они пойдут на повышение качества обучения учеников 5-8 классов (в этом году выделят 12,2 млн. евро).

"Внимание будет уделяться тем школам, которые отличаются низким социальным, экономическим и культурным контекстом", – сказал Казакявичюс.

"Деньги не будут выделены тем школам, которые проводят отбор учеников", – сказал вице-министр.

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