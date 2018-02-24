"Зачем он [лежащий на улице в мороз бедолага] вам нужен?", "Скажите, чтобы он шел домой или вы вызовете полицию. Понятно? Я отключаюсь, не будем высылать скорую", – наглым тоном заявила звонившей женщине диспетчер Вильнюсской станции скорой помощи (ССП).

Об этом 22 февраля в фейсбуке написал эксперт в сфере ИТ Марюс Парещюс.

Этим происшествием заинтересовался глава Вильнюсской ССП, который заверил, что будет проведена проверка и диспетчеру горит даже увольнение.

История произошла 22 февраля, во второй половине дня, в Лентварисе. Супруга Парещюса увидела лежащего на дороге человека, который пытался встать, но не мог.

Рядом с ним уже стояла одна женщина, поэтому супруга Парещюса с матерью решили ей помочь.

Женщины дотащили бедолагу до тротуара и стали звонить по Единому номеру помощи, их соединили с Вильнюсской ССП. Мужчина за это время пришел в себя и медленно побрел к заброшенному дому.

По словам супруги Парещюса диспетчер ССП говорила с ними грубо и неуважительно. Разговор можно прослушать здесь:

Помощь все же удалось вызвать и по поводу дальнейших действий врачей у женщины нет никаких замечаний. Однако поведение диспетчера вызвало массу вопросов.

"Это позиция литовских врачей или самодеятельность отдельного человека?" – задала вопрос женщина.

Директор Вильнюсской ССП Здислав Скварцяны, услышав запись, сказал, что действия диспетчера будут расследовать. "Меня этот диалог потряс. Слова были грубыми, нетактичными и непрофессиональными. Есть регламент, в нем рассказывается, как и что должен говорить диспетчер", – сказал он.

"Мы проведем внеплановый аудит. Будет проведена специальная служебная проверка, мы такое общение не потерпим. Как врач я могу сказать, спасибо, что есть люди, которые заботятся о других людях", – сказал директор.