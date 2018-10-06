"Наших детей выкидывают из детского сада за то, что мы отрицательно отзываемся о детских садах Vaikystės sodаs", – сказала мать, которая водит детей в частный детский сад Аустеи Ландсбергене.
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Мама (имя и фамилия редакции известны – DELFI) сказала, что после того как она публично высказала критику в адрес Vaikystės sodаs ей сообщили, что расторгается заключенный с нею договор о предоставлении услуг.

"Оказывается, громко и смело об этичности бизнеса говорить нельзя, прозрачная коммуникация в Литве недопустима, особенно если в процессе участвуют такие авторитеты. Они могут применять двойные стандарты. Наших детей выкидывают из детсада, за отрицательное мнение о Vaikystės sodаs. Сегодня, когда я пришла за детьми, меня уведомили, что расторгают заключенный со мной договор", – рассказала женщина.

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Представитель Vaikystės sodаs Рита Мейлунайте сказала DELFI, что после первой жалобы родителей вызвали для конструктивной беседы, но они отказались от диалога. Кроме того, Мейлунайте сказала, что уведомление о расторжении договоров получили две семьи, но одна пришла на беседу и после беседы их оставили в детском саду.

"Такое поведение не напоминает конструктивное общение, демонстрирует недоверие к нашей компании, поэтому после отказа встретиться и поговорить мы вручили уведомление о расторжении договора. Такие уведомления были переданы двум семьям. Одна осталась для беседы, мы выяснили все вопросы и продолжили сотрудничество. Если другая семья придет на конструктивный разговор, наши двери всегда открыты", – сказала Мейлунайте.

Мама в свою очередь сказала, что во время вручения документа о возможности выяснить ситуации никто им ничего не сказал.

Женщина рассказала, что ее дети посещают Vaikystės sodаs три года и до этой осени никаких проблем не было.

"Мне нравится их система, декларируемые ценности. Но сейчас я должна признать, что что в некоторых важных вопросах я заблуждалась, – сказала мама. – Похоже, что разговоры о высокомерии небеспочвенны. Похоже, что оптимизация прибыли берет верх над ценностями, этикой бизнеса, становится важнее детей, общины".

Она рассказала, что остановила свой выбор и на этой сети детских садов потому, что, кроме других услуг, детей возили в бассейн на уроки плавания. Летом женщина продлила договор с компанией Vaikystės sodаs, а в конце августа узнала, что, как обычно плата за детский сад увеличилась, и в этом году детей в бассейн возить не будут, вместо этого увеличат количество других занятий.

Женщина пыталась говорить с администрацией, но вернуть эту услугу не удалось, ей ответили, что "решение окончательное, и родители в его принятии не участвуют".

Мейлунайте сказала, что от бассейна отказались, поскольку его посещали не все дети, а около 60%. Она заметила, что плата за бассейн в плату за детский сад не включается (то есть в плате не выделяются отдельной строкой расходы на конкретные виды деятельности).

Мейлунайте заметила, что вместо бассейна детям предложили другие виды деятельности, расширили спектр услуг, просто семья не интересовалась новшествами и новыми предложениями.

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