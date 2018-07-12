Женщина подтвердила, что результаты доказали - биологический отец девочки Гражулис.
"Результатами теста я полностью удовлетворена. Мы с Пятрасом Гражулисом знали, что родители - мы, поэтому я вообще не понимаю, зачем надо было делать тест.
Не было никаких мистических мужчин. Это его выдумки. Я была верна ему и в мыслях у меня не было вести себя иначе. Думаю, ДНК-тест - это просто была попытка унизить меня, вызвать недоверие ко мне хотя бы на время.
С учетом того, что анализы сдавали не вместе, было некоторое беспокойство, а вдруг анализы фальсифицируют не в мою пользу, но и в таком случае я все равно доказала бы правду, поскольку нет сомнений в том, что он - отец моей дочери", – сказала женщина.
"Я просто хочу, чтобы он официально признал ребенка и больше не хочу его видеть. Меня больше оскорбили его слова, повлияли на меня, выбили из колеи. Я переживаю, ведь он так безответственно клевещет на мать свой дочери", - сказала Навицкайте.
С самим политиком порталу DELFI пока связаться не удалось.
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