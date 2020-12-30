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Экс-специалист Lidl Lietuva, отвечавшая за заказ товаров, Виргиния Гаспарене рассказала, что после того как она отказалась уйти с занимаемой должности по собственному желанию, ее уволил работодатель и выплатил пособие в размере 6 средних зарплат.
„Lidl“ savitarnos kasos
„Lidl“ savitarnos kasos
© Bendrovės nuotr.

Историю Гаспарене Delfi рассказал в августе этого года. Гаспарене сообщила, что на нее оказывали давление, требовали уйти с работы по собственному желанию - представили на подпись уже готовый распечатанный документ.

Пресс-секретарь сети Лина Скерсите уверяла, что Гаспарене сама подала заявление после того, как ей сделали замечание за неверный учет рабочего времени.

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По совету адвокатов Гаспарене забрала заявление об уходе и обратилась в Государственную инспекцию по труду (ГИТ). В конце декабря женщина рассказала Delfi, чем эта история закончилась.

Гаспарене сказала, что ее адвокат вел переписку с юристом Lidl все время, пока она находилась на больничном, почти до конца сентября.

"В ГИТ мне сказали, что меня уволили незаконно и указали, что я должна просить работодателя, чтобы он уволил меня по 59 ст. Трудового кодекса (увольнение по воле работодателя) или же я должна вернуться на работу.

В последний день больничного мне сообщили из Lidl, что меня увольняют по 59 ст. и выплатят пособие в размере 6 средних зарплат. Еще заплатили за 3 дня после больничного, но на работу ходить не надо было. Самое смешное, что они забыли меня уволить и им еще пришлось платить неустойку за несколько дней", – рассказала Гаспарене.

"Я получила пособие в размере 6 месячных зарплат, неустойку, пособие по безработице. Этих денег хватит, чтобы начать свой бизнес в следующем году", – сказала женщина.

По словам Гаспарене, ее история может быть примером для других работников в Литве.

"Каждый может и должен защищать свои права, не поддаваться давлению и тогда в Литве будет меньше подобных случаев. Сейчас, по данным Комиссии, разбирающей подобные споры, такое случается достаточно часто, люди скрывают такие факты, страдают", – сказала она.

Представитель Lidl Скерсите сказала, что на этот раз комментария не будет.

"Поскольку это конфиденциальная информация, подробно мы ее комментировать не можем", – сказала она Delfi.

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