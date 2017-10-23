Об этом DELFI сообщил читатель Жильвинас Нечюнас. Он сказал, что разрыв образовался весной, летом ситуация стабилизировалась, а сейчас есть угроза оползня.

"Мы приходили сюда с геологом, он сказал, что летом оползня не будет, но когда пойдут дожди, осенью это может случиться. Опасно ли это, сказать сложно, но ширина значительная", – сказал Нечюнас.

По его словам, разрывы есть с обеих сторон пешеходной тропы.

"В следующем году будет еще ужаснее, поскольку намечено выделить 4 млн. евро на вырубку деревьев", – указал собеседник.

По его сведениям, есть угроза для посольства Нидерландов. Оно находится совсем рядом.

Однако ВРИО директора администрации Государственного культурного резервата вильнюсских замков Антанина Ярукайтене уверяла, что читатель говорит о разных разрывах – один около пешеходной тропы осенью действительно расширился, а другой представляет опасность для посольства.

"Разрывом это вряд ли можно назвать, но трещины на земле есть. Это появилось после того, как убрали деревья, под которыми не было дерна, только грунт. Кроме того, когда оборудовали освещение, прокладывали кабели, копали землю. Люди начали здесь ходить, решив, что это тропа. Когда после дождей земля намокла, потом просохла, тогда и появился разрыв – это логично", – сказала Ярукайтене.

Она заметила, что деформация появилась в конце весны-в начале лета, сейчас она увеличилась.

"Там была Stop-лента, но ее сорвали, когда было сухо, никто не обращал внимание на трещину. Сейчас ленту вернули. Видно, люди все равно ходят, разрыв увеличился. Может разное случиться, а обвиняют, что это оползень, но нет - это не оползень", – убеждена Ярукайтене.

На вопрос, опасно ли там, она заметила, что склон крутой, незащищенный, неогороженный, поэтому ходить там небезопасно.

Оказывается, деревья на склоне убрали только потому, что они закрывали вид на памятник Трех крестов со стороны Старого города.

"Не был виден памятник. Сейчас он хорошо виден со стороны Старого города, светится. Это символ, который должен быть виден", – уверяла собеседница.

"Если бы не убрали деревья, не видно было бы памятника. Можно гору озеленить и вьющимися растениями, чтобы она не была видна. Все зависит, что хочешь видеть – город, памятники в нем или охранять деревья, которые вырастают сами по себе. Это горы были "лысыми", служили в военных целях – видимость была хорошей, чтобы можно было стрелять, защищаться. Это бывшее городище, поросшее деревьями", – сказала она.

Ярукайтене подтвердила слова читателя о том, что продолжится вырубка деревьев.

"Готовят инвестиционный проект, в соответствии с которым на горе Трех крестов разработают туристический маршрут с площадками для отдыха. Ради них действительно вырубят деревья, чтобы открывался вид на город, но полностью гору не оголят", – заверила она.

"Поскольку эти горы сформировались после последнего ледникового периода, они постоянно находятся в движении. Это не камень, а грунты разных слоев. Около Нидерландского посольства, у северного склона, есть проблема. Видно, гора несколько смещается. Нужны датчики для отслеживания, так сложно зафиксировать.

Когда-то у посольства был стеклянных забор, было видно, что протекают какие-то процессы, появлялись трещины. Сейчас установили металлический забор, процесс стал менее заметным. Конечно, это процессы, которые длятся несколько лет. Но какие-то движения есть", – признала Ярукайтене.

Между тем директор Литовской геологической службы Йонас Саткунас сказал DELFI, что о новом разрыве на горе Трех крестов он ничего не знает.

"Если разрыв появился на склоне, конечно, может появляться деформация, оползень. Но, к примеру, у нидерландского посольства там трещина в склоне, оползень там живет точно 10 лет и остается в статичном состоянии. Но надо признать, что он не стабилизировался", – сказал Саткунас.

По его словам, при обильных осадках всегда происходит серьезная эрозия.

По словам Саткунаса, история горы Гедиминаса на горе Трех крестов не должна повториться, поскольку тут деревья не имеют большого значения.

"Конечно, корневая система действует как стабилизатор. Но я думаю, варианты вырубки просчитаны, замерены, обдуманы. Я не специалист по деревьям, но, что касается горы Гедиминаса, выяснили, что они были в аварийном состоянии, их рекомендовали убрать. Многие говорят, что всему виной вырубка деревьев, но они действовали как дестабилизирующий гору фактор, их надо было убирать. Конечно, параллельно надо было укреплять склоны – мало было уложить сетку и газон. Ошибку сейчас устраняют при больших затратах", – сказал он.