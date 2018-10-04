Еще перед реформой сообщали, что на повышение зарплат учителям выделят 17 млн., а в начале октября Министерство науки и образования указало, что дополнительно выделили еще 10 млн. евро. Однако учителя уверяют, что этих денег не увидели – большинство жалуется, что зарплаты снизились.

Правда, эти 27 млн. - только начало. Всего министерство до 2019 г. обещает выделить 93 млн. евро. Почему учителя не видят этих денег?

Советник министра науки и образования Арминас Варанаускас сказал, что учителя деньги получат, он говорит, что всему виной привычка руководства школ прятать деньги "в чулок". Якобы школы откладывают резервы.

Об этом говорит и лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. И хотя он сказал, что сначала надо выплатить зарплаты, а потом искать виноватых, по его мнению, вину должно взять на себя министерство.

Учитель Жежмаряйской гимназии Витаутас Силванавичюс сказал DELFI, что он до сих пор не достиг соглашения о порядке оплаты труда и ему до сих пор не выплатили даже аванс, который он должен был получить до 19-20 сентября.

Он заметил, что больше всего разногласий возникает потому, что учителям не платят "за все работы", хотя обещали.

Некоторые учителя, получившие расчетные листы, утверждают, что их зарплаты, вопреки обещаниям, уменьшились. Это подтвердил и председатель Профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас. Он сказал, что зарплаты учителей в небольших районах не увеличились, поскольку происходит миграция, и сокращается количество детей.

Вице-министр Варанаускас сказал, что осталось немного школ, в которых не решен вопрос оплаты труда. Учителям, которые не получили аванса, он рекомендует обращаться в министерство. Заявления о том, что у некоторых учителей зарплаты уменьшились, вице-министр оценил так: те, у кого зарплаты увеличились не склонны говорить об этом вслух и афишировать. Варанаускас сказал, что зарплаты не могли уменьшиться из-за изменения порядка их подсчета, причина кроется в ином. Он также сказал, что есть примеры, когда у учителей зарплаты стали больше на 50, 100 и даже 300 евро.

"Сейчас, когда мы видим, что все больше средств из фонда зарплат переводят в сферу администрирования и помощи (т.е. учителей обидели), мы разделили три модели финансирования, сейчас фонд зарплат предназначен только для выплаты зарплат, – сказал Варанаускас. – Деньги на администрирование и помощь находятся в мэрии и их выделяют в соответствии с установленным порядком".

Вице-министр заверил, что все деньги были переведены школам.

"Как их руководители школ поделили – это другой вопрос. Мы не исключаем, что как и прежде, вместо того, чтобы платить нормальные зарплаты и не держать учителей полуголодными, некоторые школы умудряются платить средние зарплаты в размере 800 евро, а в декабре поднять их до 1700 евро", – рассказал о действиях руководителей Варанаускас.

Лидер "крестьян" сказал, что ему тоже интересно, куда ушли деньги: "Мы в парламенте приняли решения, которые должны были способствовать повышению зарплат. Речь шла о повышении в среднем на 10%".

Он заметил, что фракция будет выяснять, куда делись деньги. Он подтвердил предположение Варанаускаса о том, что руководители школ имеют особенность откладывать деньги.

"Мы видим это и анализируем, – сказал Карбаускис. – Там проблема в том, что какой-то процент разрешают откладывать. Я не специалист, но думаю, что опытные коллеги знают, что происходит. Говорят, что не указано, что это неверное решение. Раньше, мне кажется, могли откладывать 6%, а сейчас - до 20%. В этом проблема", - сказал Карбаускис, заметив, что руководство школ все же должно сначала думать о зарплатах, а не о резервах.

Он считает, что в первую очередь ответственность должно взять на себя министерство, которое до конца не разъяснило вопрос новой системы оплаты труда. Поскольку реформу начало министерство, они и в ответе, считает лидер "крестьян".