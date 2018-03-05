В социальной сети Facebook Подярскис написал, что о возможном мошенничестве сообщили некие люди, поэтому он попросил посетить ярмарку сотрудников службы наблюдения за общественным порядком. По его словам, они провели опрос и представили ему ответы.

В этих ответах сказано, что в воскресенье опросили 20 торговцев на разных улицах города.

"Выводы такие: участники ярмарки за место на разных улицах платили разные суммы. Цены зависят от улиц - в центральной части проспекта Гедиминаса и на ул. Майронё места были дороже, чем на других улицах города. На ул. Вокечу и Диджёйи место для палатки 3x2 м стоило 69,66 евро. Однако на выбитом чеке указано, что место для автоприцепа на этих улицах стоило 350 евро, но на договоре указана сумма 69,66 евро. Торговцы подозревают, что разница между суммой в чеке и в договоре - это "черные" деньги", - сказано в отчете, представленном Подярскисом. Отмечено, что прилагаются фотографии соглашений и чеков.

По словам чиновников, выяснилось, что иностранцы платили за то же место в три раза дороже, чем местные торговцы. К примеру, на ул. Вокечу и Диджёйи за палатку 3x2 м брали 69,66 евро, а гражданам Латвии такое место обошлось в 150 евро. Цена также зависит от площади торгового места.

"Граждане Латвии и Украины сказали, что порядок регистрации по интернету очень сложный. Кроме того, граждане Латвии и Украины сказали, что они получили только договоры, но после уплаты платы за участие никакого чека не получили. В отличие от них граждане России сказали, что они с договором получили и чек", - сказано в отчете, опубликованном Порядскисом.

В отчете сказано, что граждане Латвии сказали, что им предложили на выбор два места - на престижной ул. Майронё за 600 евро и на непрестижной ул. Вокечу за 300 евро.

"Разница в цене их шокировала. Кстати, иностранцы охотно говорили о том, сколько они заплатили за место, в то время как литовцы не хотели указывать, сколько заплатили за место", - сказано в отчете.

По словам чиновников, некоторые литовские торговцы заметили, что место в престижных местах можно получить только по знакомству. Участвовавшие в опросе литовские торговцы, работавшие на проспекте Гедиминаса, сказали, что они лично не платят организаторам за место, места выкупает Союз мастеров народного искусства, члены которого выкупают места уже через союз. Торговцы не захотели назвать сумму, которую заплатили за место в престижной части проспекта Гедиминаса", - сказано в письме Подярскиса.

Он напомнил, что плата за участие публичная и ее можно найти в интернете. В списке стоимости мест, таких цен, какие Подярскис видел на фотографиях, нет.

"Подозрения серьезные, надо все выяснить до конца. Если у вас есть информация, прошу присылать ее прямо мне. Конфиденциальность гарантируется", - указал он.

5 марта в телефонном разговоре Подярскис сказал, что пока больше ничего комментировать не будет, но намерен провести пресс-конференцию. Днем она состоится в Вильнюсской мэрии.

Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе проходила 2-4 марта.

На официальном сайте ярмарки сказано, что торговцы должны заплатить за места такие суммы:

за место в 2 кв. м на три дня - 15,48 евро;

за место для торгового столика (1 x 2 м) на три дня - 15,48 евро;

за место для торгового столика (1,5 x 2 м) на три дня - 23,22 евро; за место для торговой палатки (3 x 2 м) на три дня - 46,44 евро; за место для торговой палатки (3 x 3 м) на три дня - 69,66 евро; торговое место для автомобиля (только в указанных местах) (3x4 м) на три дня - 92,88 евро.