19 декабря парламент в спешном порядке одобрил предложение правительства и правящих в связи со значительным повышением зарплат агентов ССР и прокуроров.

"Должны быть критерии пропорциональности. Не могут врачи, педагоги, госслужащие получить зарплаты на 2% больше, а представители ССР и прокуратуры на 30% больше. Я думаю, надо говорить о социальной справедливости", – сказал либерал Симонас Гентвилас.

Принятые в спешном порядке поправки к закону о прокуратуре подготовила рабочая группа Генпрокуратуры Литвы. Документ был представлен в парламенте в сентябре этого года.

С одобрения парламента зарплаты прокуроров с июля увеличатся на 500–940 евро в месяц. Зарплата окружного прокурора должна увеличиться с 1918 до 2534 евро, рядового – с 1239 до 1834 евро "на бумаге".

Представляя проект, премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что на осуществление закона в следующем году дополнительные средства не потребуются, поскольку зарплаты будут увеличены за счет внутреннего резерва, который появился после сокращения числа работников.

Представитель оппозиционных соцдемов Альгирдас Сисас не согласен с утверждениями, что дополнительные средства не потребуются. "Указано, что на повышение зарплат потребуется 5,5 млн. евро в год. Но, если верить утверждениям, сэкономлено 2,5 млн. евро. Значит, мы сначала примем закон, а потом будем требовать у Минфина погасить недостающую сумму, ведь в бюджете на следующий год на это денег не предусмотрено", – сказал политик.

Еще быстрее одобрили повышение зарплат агентов ССР. Этот закон был принят в парламенте в день, когда был представлен.

Когда этот закон вступит в силу, зарплаты агентов ССР увеличатся с 913–1076 до 1192–1358 евро "на бумаге".

Старший специалист будет получать "на бумаге" 1662–1893 евро (сейчас его зарплата составляет 1366–1627 евро). На осуществление этого закона дополнительно потребуется около 2,3 млн. евро в год.

В тот же день, когда парламент Литвы одобрил повышение зарплат прокуроров и агентов ССР, было отклонено предложение в связи со значительным повышением зарплат резидентов. 20 декабря было решено увеличить из зарплаты на 10% (младших резидентов с 390,5 до 463,75 евро, а старших – с 497 до 530 евро). В бюджете на это выделили дополнительно 1,4 млн. евро.

В утвержденном несколько недель назад бюджете Фонда обязательного страхования предусмотрено, что зарплаты врачей должны увеличиться с мая на 20%.

По данным Государственной больничной кассы, в январе-сентябре 2017 года, зарплата работающего на полную ставку врача "на руки" составляет около 1120 евро, медсестры – около 580 евро.

Учителя пообещали повысить зарплаты с сентября 2018 года, когда введут оплату за ставку. По подсчетам правительства, средняя зарплата учителя "на руки" должна увеличиться с 685 до 750 евро.

Между тем зарплаты госслужащих в следующем году увеличатся на 10–12 евро. Сейчас средняя зарплата госслужащего "на руки" составляет 800 евро.