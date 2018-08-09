9 августа 2008 г. являющийся тогда президентом РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская армия после подведения войск через Рокский тоннель к окраинам Цхинвали "приступила к операции по понуждению к миру". Жительница Грузии Нино Томашвили призналась, что, несмотря на минувшие десять лет с начала войны, всё ещё слышит звуки боя.
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"Десять лет назад, когда была война, я была в моей деревне близко от того места, где начался бой, – девушка через силу заставила себя вспомнить страшные мгновения десятилетней давности. – Я была там всего в нескольких километрах. Мне было всего лишь 11 лет. Я играла, когда, Боже мой, всё началось. Это был шок. Это было десять лет назад, но я слышу звуки боя до сих пор. Я не знаю, как мне удалось сохранить рассудок до сих пор. Я счастлива, что моя семья осталась со мной, но, к сожалению, много людей из моей деревни погибло в своих домах. Их разбомбили русские".

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Нино Томашвили приняла активное участие в митинге, напомнившем о 10-летии российско-грузинской войны, прошедшем 8 августа 2018 г. в сквере имени Бориса Немцова у посольства РФ в Литве. Мероприятие, в котором приняли участие более 70 человек, организовали члены Лиги молодых консерваторов Литвы совместно с представителями Вильнюсского отделения Союза Отечества - Христианских демократов Литвы.

"Уже долгое время моя страна Грузия, Сакартвела, и ваша страна, Литва, являются хорошими друзьями, – сказала Нино Томашвили. – И нам следует быть вместе, чтобы сообща бороться против нашего общего большого врага. Но мы не забыли, что и в России есть наши друзья, мы не ненавидим друг друга, наоборот, мы друг другу нравимся. И нам следует помогать друг другу".

В мероприятии под флагами Литвы и Грузии собрались политики, дипломаты и общественные деятели из обеих стран, в том числе и парламентарий, член Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис.

"Я был свидетелем этого всего, – заявил политик. – Я был в в Осетии, когда Европейский Союз направил туда много денег, чтобы восстановить детские сады. Я видел Осетию, где школы восстанавливались с помощью ЕС годами. Десятки или сотни миллионов евро поступало для обеспечения Осетии. И где это теперь всё? Во что превратилась Абхазия и Осетия? В руины фактически".

По словам политика, причиной российско-грузинской войны стали итоги другого вооружённого столкновения – на Белканах.

"Путин исполнил то, что он обещал после Балканской войны, когда Косово было признано, – заявил Эмануэлис Зингерис. – Я помню его выступление, что Россия ответит на пребывание НАТО в балканских странах. И что из всей этой каши получается? Кто может объяснить? Из этой агрессии в отношении близлежащих стран получается, что теперешнее руководство России – абсолютный ноль, и жуткий имидж агрессивной страны. 90-годы запомнились нам как партнёрство как другое отношение к истории большевизма, к сталинизму, к демократии, в сторону братства и Европейским Союзом и с НАТО и партнёрство с НАТО или ЕС. Так или иначе, в России думают, что имидж сильного придаёт России гигантские плюсы. Это катастрофическая ошибка. Россиян гораздо больше уважают, если это представители европейской культуры уровня Набокова или декабристов, а не этого дикого замысла евроазиатского направления".

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