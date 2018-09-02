7 августа SeeNext провела исследование, во время которого сравнивала цены на товары в магазинах 5 сетей: Maxima (ХХX, а в Паневежисе – ХX), Lidl, Rimi (Hypermarket), IKI и Norfa (XL). Исследования проводились в магазинах этих сетей в 5 городах страны: в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй.

Выбрали 26 самых популярных товаров:

бананы (1 кг),

самые дешевые яблоки (от 55 мм, 1 кг),

самая дешевая картошка (1 кг),

греча без пакетиков (800 г),

рис без пакетиков (800 г),

спагетти (400 г),

подсолнечное масло (1 л),

самый дешевый черный шоколад (40% какао, 100 г),

самый дешевый молотый кофе (250 г)

самый дешевый черный чай в пакетиках (100 г),

самый дешевый батон (300 г),

яйца (M размер, 10 шт.),

свиная шея (1 кг),

свиной фарш (30% жирности, 1 кг),

вареная и(или) говяжья вареная колбаса (1 кг),

колбаски Kabanosi (120 г),

мороженое филе мерлузы без головы и хвоста (1 кг),

копченые куриные сосиски (1 кг),

свежее молоко в мягком пакете (2,5% жирности, 1 л),

кефир в мягком пакете (2,5% жирности, 1 кг),

ванильный творожный сырок (40 г),

самое дешевое сливочное масло (82% жирности, 200 г),

самый дешевый апельсиновый сок (100%, 1 л),

самое дешевое светлое пиво (~5%, 1 л),

минеральная вода без газа (1,5 л),

самая дешевая водка без депозита (38-40%, 0,5 л)

Сравнивали самые дешевые товары в каждом из магазинов, приобретенные 7 августа. Брали цены без скидок.

Согласно результатам исследования, цены на те же товары в магазинах той же сети в разных городах разные и колеблются в зависимости от сети и города от 31,15 до 36,46 евро.

Pigiausių prekių kainų palyginimas / SeeNext inf. © Bendrovės archyvas

Средняя цена корзины самая низкая в магазинах сети Lidl - 31,15 евро. На втором месте - магазины сети Maxima (31,57 евро). На третьем месте идут магазины сети Norfa - 34,25 евро. Затем следуют магазины сети IKI - 34,62 евро. Дороже всего эти продукты обойдутся в магазинах сети Rimi – 36,15 евро.

Pigiausių prekių kainų palyginimas / SeeNext inf. © Bendrovės archyvas

Исследование показало, что цены в магазинах той же сети отличаются в зависимости от города. Только в магазинах сети Lidl в разных городах те же продукты можно было купить за одинаковую цену – 31,15 евро. В магазинах сети Maxima самыми низкими цены были в Вильнюсе и Каунасе - 31,42 евро, а самыми высокими – в Клайпеде (31,86 евро). В магазинах Norfa цены колебались от 32,70 евро в Вильнюсе до 36,46 евро в Шяуляй. В магазинах сети IKI самые низкие цены были в Шяуляй (34,18 евро), а самые высокие – в Вильнюсе (35,15 евро). Колебания цен были и в магазинах Rimi от 36,08 евро в Паневежисе до 36,39 евро в Клайпеде.

Исследование показало, что самые низкие цены на товары этой корзины - в столице Литвы (в среднем 33,30 евро), а самые высокие - в Шяуляй (в среднем 33,88 евро).