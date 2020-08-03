По сообщению СРФП, она подозревается в предполагаемом злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести большой ущерб. Ей назначена мера пресечения - подписка о невыезде. Всего в данном расследовании подозрения предъявлены шести лицам.