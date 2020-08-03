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Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы в рамках расследования о закупке быстрых тестов предъявила подозрения вице-министру здравоохранения Литвы Лине Ярушявичене.
По сообщению СРФП, она подозревается в предполагаемом злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести большой ущерб. Ей назначена мера пресечения - подписка о невыезде. Всего в данном расследовании подозрения предъявлены шести лицам.
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