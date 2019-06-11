Но прокуратура рук не опускает – делают все, чтобы раскрыть это преступление. Просто им нужно дополнительное время.

Представитель Генпрокуратуры Рута Стундене сказала DELFI, что расследование не остановлено, но подозрения в убийстве пока никому не предъявлены.

"В другие страны выслали запросы, мы ждем ответы", – отметила она. Однако никакой информации прокуратура пока не представляет, чтобы не нанести ущерб расследованию.

По данным источников DELFI, прокуроры надеются на помощь из России, где приют нашли бывшие "бригадные". Также обращались в правоохрану других постсоветских стран, куда нередко ездили связанные с криминальным миром лицам.

Темкин был убит в 23.50 ч. 5 июля 2014 г., в Вильнюсе, на ул. Тринаполё, у жилого дома – в него выстрелили 4 раза.

полиция задержала двух подозреваемых, суд даже разрешил взять их под стражу, но потом подозрения с них сняли. Было в этом деле и несколько специальных свидетелей.

Один из них – ранее считавшийся связанным с бригадой человеком, а ныне влиятельный предприниматель Виктор Малахов (Малах). Через год после убийства в его доме был проведен обыск.

3-этажный дом Малахова зарегистрирован на имя жены и дочери предпринимателя. Именно они требовали возместить нанесенный во время обыска ущерб. Выяснилось, что во время обыска был испорчен пол – в нем просверлили 28 дырок, потом сняли покрытие и выбили яму в бетоне.

Полиция искала оружие убийства и другие важные улики. В доме были два сейфа, о которых Малахов стражам порядка не сказал. А это, по их мнению, было признаком того, что в доме есть и другие замаскированные тайники.

Криминалисты во время проверки пола при помощи металлодетектора вел себя неадекватно, кричал, испугался, он лгал, говоря, что в кухне никогда не делали ремонт, однако, когда сняли фрагмент полового покрытия под ним увидели краску разного цвета.

Малахов же уверял, что кричал и демонстрировал испуг, поскольку понял, что будут разбирать пол, а в этом нет никакой необходимости.

Сейчас решением суда государство должно возместить нанесенный владелицам дома ущерб.

В убийстве Темкина подозревали и бывшего боксера Евгения Кузина, он провел полгода под арестом, пенсионер системы внутренних дел Хенрикас Маргянис был арестован на 45 дней. Однако в обоих случаях подозрения были сняты.