На конференции Генкомиссар полиции Линас Пярнавас также сообщил, что от должности отстраняется и начальник Каунасской полиции Дарюс Жукаускас.

"Расследование продвинулось. Начаты три новых досудебных расследования о совершении тяжких преступлений: международного мошенничества, отмывания денег, действий в организованной группе вместе с действующими за границей группировками. А также по поводу контрабанды", – сказал прокурор.

Он сказал, что аресты членов организованной группы продлены на один и на два месяца, позднее эти меры пресечения продлятся.

"Выяснилось, что больше всего данных было получено от зарубежных государств. Бюро Криминальной полиции поддерживает прямой контакт с Жандармерией Франции, атташе по внутренним делам Испании, правоохранительными органами Бельгии, Дании, Германии", – сказал Кукайтис.

По его словам, выяснился способ совершения преступной деятельности, с помощью сфальсифицированных за границей документов приобретались различные товары: алкогольные напитки, автодетали.

По его словам, стоимость товаров, приобретенных за границей и в Литве, превышает 300 000 евро.

В данный момент пять лиц арестованы, в целом подозрения предъявлены более чем десяти фигурантам. Среди подозреваемых есть и иностранные граждане.

"Сотрудники Литовского бюро криминальной полиции и после начала досудебного расследования получают дополнительную информацию о кражах автодеталей и широкомасштабном их хищении за границей", – сказал Кукайтис.

Приобретенные за рубежом автодетали продавались в Литве организованной группировкой.

"Сегодня я подпишу указ об отстранении Дарюса Жукаускаса от должности", – сообщил Пярнавас.

По его словам решение об отстранении Жукаускаса было принято по причине возникающей угрозы безопасности засекреченной информации.

Во вторник Пярнавас поручил сотрудникам Управления иммунитета начать процедуру проверки разрешения Жукаускаса на работу с секретной информацией.

В начале октября на рабочем месте был задержан начальник Третьего отдела Управления расследований экономических преступлений Главного комиссариата полиции Каунасского округа Донатас Каралукас, которого подозревают в пособничестве нелегальному бизнесу.

Его подозревают в том, что он взял взятку в размере более 10 000 евро.