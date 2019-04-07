– Некоторые студенты Каунасского медицинского университета получают специальность фельдшера. Почему молодые люди выбирают такую сложную профессию?

– У нас много молодежи. Самой младшей 20 лет, она - будущая медсестра. Для меня, как для будущего врача - это хорошая практика. Здесь мы учимся справляться с напряжением, общению с людьми. Мы сталкиваемся с очень разными людьми, надо учиться с ними общаться, бывают обозленные люди, агрессивные, люди, страдающие депрессией. Надо учиться быстро думать, чтобы помочь человеку. Кроме того, во время учебы хорошо дополнительно заработать. Заработок небольшой, но я студентка, мне хватает.

– Чем эта работа больше всего привлекает?

– Мне очень нравится, что в этой работе нет рутины. Все время действие, каждый день что-то новое. Адреналин, волнение дают свое. Я такой человек – не хочется получить результат быстро, здесь и сейчас, поэтому мне здесь очень хорошо. ока я молода, у меня есть желание, буду работать. Есть те, кто работает здесь уже 40 лет.

– Как выглядит ваш рабочий день?

– Я работаю 8 месяцев, но, поскольку я еще учусь, я работаю на полставки в выходные. Мы работаем парами. Если бывает вызов, сначала диспетчер указывает номер бригады. В каждом автомобиле есть водитель, рядом с ним глава бригады. Водитель может быть и просто водителем и фельдшером. Но чаще всего вся ответственность лежит на одном человеке – водитель только помогает. Иногда ездят волонтеры, которые помогают фельдшеру. Если требуется помощь, вызывают вторую бригаду. Чаще всего по вызову выезжают два человека, редко 3. Три человека ездят в реанимобилях. И меня вызывают на сложные случаи.

– Сколько вызовов бывает за смену?

– Бывает такое, что не выходишь из автомобиля. Никогда не знаешь, что ждет. Дежурство длится сутки - с 8 ч. утра до 8 ч. утра. Ночью однажды удалось поспать 6,5 ч., меньше всего довелось спать 2 ч. Спим в униформе.

– Чем по функциям фельдшер отличается от врача?

– Выезжают по разным вызовам. Фельдшера вызывают, если надо перевезти пациента из больницы в больницу, если имеют место незначительные травмы. Врач ездит на серьезные вызовы: инсульты, инфаркты, серьезные травмы. Конечно, мы ездим по разным вызовам, мы умеем работать в разных условиях, иногда приходится и реанимировать людей.

– Что делать, чтобы стать фельдшером? Достаточно ли в Каунасе таких работников?

– В Каунасе работает больше всего фельдшеров. Чтобы работать на станции скорой помощи, надо получить специальность фельдшера в профтехучилище. После окончания учебы все идут устраиваться на работу на станцию скорой помощи. С каждым годом растет число студентов-медиков. С моего курса в этом году устроились 5 девушек. Фельдшером может стать не обязательно студент-медик, эту работу может получить любой, кто оканчивает двухлетние курсы фельдшеров.

– Каким был ваш первый вызов?

– Помню мой первый день, когда я работала волонтером. Я еще ничего не знала. Было очень страшно, я не знала, что меня ждет. Всегда думала, что работа в скорой помощи очень тяжелая и жестокая – постоянно утопаешь в крови. Первый день изменил мое мнение, я увидела, что вызовы бывают разные.

– А какой из них больше всего запомнился?

– Первая реанимация. Когда я поняла, что только от меня одной зависит, будет жить человек или нет. Я не чувствовала ни напряжения, ни страха. Была лишь мысль: как скорее начать реанимировать, как оказать помощь?

– Часто ли вызывают, если случаются бытовые конфликты? Были ли вы сами в опасности?

– В выходные их бывает немного, как думают люди. 1 января была неприятная ситуация. Я рада, что полиция успела надеть наручники на пациента, поскольку он был пьян и напал на меня. Я выезжала и на бытовой конфликт, там дочь тарелкой сломала нос отцу. Полиция не успела ее увезти, она убежала.

Всякое бывает, бывают и смешные ситуации. Весело бывает, когда веселы бывают сами пациенты. Есть такие люди, им плохо, но они не теряют позитивный настрой, шутят.

– Какие ситуации самые тяжелые?

– Особенно тяжело с маленькими детьми, ведь они не могут сказать, что у них болит, за них говорит мать. Тогда сложно оценить ситуацию. Родители иногда мешают работать, нервничают, паникуют.

– Активно ли люди информируют о пострадавших на улице?

– Люди вызывают скорую, если лежит человек. Но они не подходят, не смотрят, что с ним, дышит ли он? Не спрашивают: нужна ли ему помощь врачей. Звонят и говорят: лежит человек. Только редкий сам подойдет и спросит. Люди боятся подходить, говорят, что не знают, что делать.

– А какова ситуация с бездомными? Бывают какие-либо трудности?

– Мы приезжаем, оцениваем их состояние, если со здоровьем все хорошо, везем с ночлежный дом, чтобы они ночевали там, а не на улице. Некоторые поступают нехорошо, вызывают скорую каждый второй день и говорят: везите меня в ночлежный дом, как такси. Мы не можем оставить человека, приходится везти.

– Может ли фельдшер прожить на свою зарплату?

– Может, хотя миллионы мы не зарабатываем. Но как и на любой работе, хочется больше. Зарплата фельдшера около 700 евро. Я за полставки получаю меньше. Если бы невозможно было выжить, люди не работали бы здесь по 20-30 лет.