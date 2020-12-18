"Мы часто слышим от наших пациентов, что записаться на тестирование по горячей линии COVID-19 становится все труднее, поэтому люди с симптомами часто спрашивают, можно ли сдать тест у нас. Мы открыли в поликлинике свою лабораторию, а с сегодняшнего дня можем предложить широкий спектр диагностики на COVID-19 – PGR-тесты и тесты на антитела", – сказал глава поликлиники Эвалдас Навицкас.

PGR-тест позволяет выявить наличие COVID-19. По желанию, с помощью того же образца можно сделать тест на грипп.

"Эта возможность необходима. Симптомы COVID-19 и сезонного гриппа очень похожи, поэтому такое тестирование облегчает диагностику и возможности лечения", – сказал Навицкас.

Стоимость PGR-теста в Антакальнисской поликлинике будет на 30% ниже рыночной. В поликлинике тестирование начнется с 21 декабря.

Антакальнисская поликлиника предлагает возможность провериться на антитела. Этот тест позволяет выяснить, переболел ли человек вирусом COVID-19.

Такой тест делают, если у человека диагностирован коронавирус с помощью PGR-теста, если клиент считает, что мог переболеть COVID-19 или контактировал с больным; если у человека была температура неясного происхождения.

Делать этот тест рекомендуется после того как пройдет срок изоляции и не раньше чем через три недели после того, как у человека перестала подниматься или после того как коронавирус был установлен с помощью PGR-теста. Для этого тестирования берут кровь из вены.