Правительственное постановление предусматривает, что принадлежащие Пабрадскому полигону 191,15 гектара государственного леса могут использоваться иным образом. Это позволяет вырубку.
На Гайжюнском полигоне можно изменить назначение 43,95 гектара государственного леса.
Министерство обороны утверждает, что будет вырублена часть этих лесных участков, что необходимо для прокладки новых дорог и строительства военной инфраструктуры.
Точная площадь вырубаемого леса не называется, но при расширении полигонов министерство обещает учесть требования охраны окружающей среды.
В справке министерства говорится, что на территориях лесных участков не может проходить полноценная подготовка Литовской армии и союзников, нельзя развивать инфраструктуру.
Председательствовавший на заседании правительства министр энергетики Жигимантас Вайчюнас выразил надежду на то, что после вырубки лесных участков традиционно будут засажены участки в других местах.
Школы из-за жары отменяют уроки: у некоторых детей из носа начала идти кровь
Из-за волны жары некоторые школы в Литве...
Расширение полигонов: правительство Литвы разрешило вырубку лесов в Швенченском и Йонавском районах (1)
В среду в правительстве Литвы разрешили вырубку лесов...
В литовский Реестр мировой памяти внесены рукописи Виленского Гаона и Даукантаса
В литовский национальный Реестр мировой памяти внесены...
В обращение выпускают коллекционную золотую монету достоинством в 50 евро (3)
В среду Банк Литвы выпустил в обращение...
TOP новостей
Науседа: большое неравенство представляет угрозу социальному миру в Литве (42)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в среду...
Американский аналитик: я бы предпочёл, чтобы Путин был изолирован Специально для DELFI (406)
Избранному президенту Литвы не стоит следовать...
Скоро все жители Литвы будут иметь возможность производить электричество самостоятельно (9)
Если построить в Литве солнечную электростанцию,...
Школы из-за жары отменяют уроки: у некоторых детей из носа начала идти кровь
Из-за волны жары некоторые школы в Литве...
Разгар сезонных работ: сколько можно заработать за лето? (1)
Использование прогрессивных технологий и новейшего...