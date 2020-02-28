Распоряжения Министерства образования: когда дети не должны ходить в школу

Министерство сообщает, в каких случаях дети не должны посещать общеобразовательные учреждения.

"Дети, которые вернулись из этих стран (Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур или Северная Италия (Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья) или напрямую контактировали с больным коронавирусом в течение 14 дней должны оставаться дома, их родители должны информировать об этом администрацию школы или детсада. Если у ребенка есть хотя бы один симптом инфекции верхних дыхательных путей (температура, кашель, осложненное дыхание), он тоже не должен посещать школу", – сказано в сообщении министерства.

Министерство обратилось в школы и другие образовательные учреждения с просьбой создать условия мне посещать школы как ученикам, так и студентам и учителям.

"Просим образовательные учреждения разрешить работникам, студентам и школьникам, которые недавно вернулись из вышеупомянутых стран, не посещать образовательные учреждения, создать условия для дистанционного, самостоятельного обучения, а работникам – дистанционной работы. Соответствующие решения принимает глава учреждения", – сказано в пресс-релизе.

Напоминаем, что детей могут присматривать как родители, так и дедушки/бабушки.

"Работодателей просят предоставить работникам возможность работать из дома. Если договориться с работодателем не удается, можно обратиться в Национальный центр общественного здравоохранения, который организует выдачу больничных. Специалисты центра сказали, что если ребенок не более, но вернулся из вышеупомянутых стран, то больничный его родителям будет оплачиваться", – сказано в пресс-релизе.

"В таком случае отцу или матери, которые присматривают за ребенком, больничный будут выплачивать с первого дня и будут платить не дольше 14 дней", – указало министерство.

Все рекомендации министерства можно найти здесь..