Распивающие алкоголь за магазином мужчины не обращают внимания на карантин: сидят вместе без масок и ругают власть

Каждый день мы с грустью смотрим на растущее количество заболевших людей. Врачи жалуются на нехватку респираторов, других средств защиты, общество возмущается поведением депутатов, которые не повысили зарплаты врачам. А между тем рейтинг главы Минздрава Литвы растет, люди шутят об исчезновении президента.

В последние недели происходит немало серьезных вещей, новости можно смотреть каждый час, и вы на самом деле узнаете что-то новое. Кажется, вся страна, все люди живут одним. Все мы, как один кулак. Но на деле не совсем так. Определенный слой общества об этом ничего не знает и не хочет знать.

"Карантин? Какой еще карантин, что ты мелешь?", – смеются в ответ на мой вопрос Денис и Роман, два веселых друга, которых журналист встретил у магазина "Продовольственные и бытовые товары" (Maisto ir buities prekės) в Швенченисе.

Мужчины курили, а в руках у них была упаковка пива и мешок продуктов – "к пиву".

Несмотря на то, что жителей Литвы по всем возможным каналам просят без надобности из дома не выходить, а за продуктами ходить раз в неделю и со средствами защиты – эти господа о таком и не слышали.

"Не знаю, мне не интересно", – коротко ответил один из них. Они не намерены ничем защищаться, поскольку мужчины уверены - коронавирус выдумали политики.

"У нас все, как было, никакой инфекции нет, все хорошо", – порадовались друзья.

На вопрос, не скучно ли им в карантин в небольшом городке – они только рассмеялись. По их словам, здесь всегда скучно и уже много лет, поэтому они и выпивают, чтобы стало веселее.

"Больше всего событий бывает у магазина, там можно встретить людей, в других местах никого нет, все закрыто", – рассказали мужчины, но у них нет предложений, как изменить жизнь в городке, они считают, что этим должны заниматься власти. "А за что мы им платим?" – вопрошали он.

© Orijus Gasanovas

– Может, вас что-то интересует? Может что-то может изменить ваше отношение к жизни? – спросил их журналист.

– Мы слышали, в Украине все дешевле, чем у нас, проститутки там тоже со скидкой? – отвечают вопросом на вопрос друзья.

– Видно, дешевле, но не могу сказать наверняка. Сейчас нельзя снимать проституток, сейчас - карантин, – ответил им журналист.

– Зачем все эти истории, нам девки нужны, – жалуются они и снова интересуются, где путаны дешевле - в Украине или в Литве.

– А если там, вы туда поедете к ним? – интересуется журналист.

– Ну да, надо попробовать, – мечтают мужчины, не задумываясь о том, что граница сейчас закрыта.

По словам друзей, защитные маски носят только легковерные дураки, которые боятся всего, о чем им рассказывают власти. "Те времена, когда надо было слушать политиков, закончились сейчас можно жить свободно", – говорят они и радуются, что успели купить пива до 20 ч. И купили не бутылку, а упаковку, чтобы хватило до завтра.

"В новостях всегда только о плохом говорят, там один негатив", – жалуется Богдан из Неменчине, поэтому он старается новости не смотреть. Он каждый день за магазином встречается и выпивает с другими местными мужчинами. Они пьют все, что приносят. Чаще всего это пиво и дешевое вино, иногда крепкие напитки.

При встрече мужчины шутят, честят окружающих на чем свет стоит. Полицейские – плохие, политики – плохие, проходящие мимо бабушки в масках – тоже плохие. Почему – никто не вникает особенно. Они привыкли критиковать и ругать. "А что тут хорошего?" – сказал Богдан, отвечая на призыв взглянуть на мир другими глазами.

© Orijus Gasanovas

Богдан - единственный из всей компании в Неменчине носит маску и даже иногда надевает ее. Как говорит: обычно тогда, когда идет в магазин. Причина: ему кто-то сказал, что в противном случае могут не впустить и не обслужить. А так маска лежит у него в кармане или висит на шее.

© Orijus Gasanovas

"А чего боятся этой болезни, все равно все умрем", – сказал он и снял маску.

О "каком-то карантине" в стране он слышал, но ничего конкретно не знает. Его жизнь карантин никак не изменил. Он встает, одевается и идет на встречу с мужчинами к магазину. "Мы говорим о том, что работы нет, люди несчастны", – сказал он и показал на троих сидящих на лавочке.

Журналист попытался завязать с ними беседу, но троица уже разговаривала с трудом.

"Вот такой у нас карантин", – смеется Богдан, стоя у печальной троицы.