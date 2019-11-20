Заявление о разводе подали оба супруга. На заседании не было ни Доктора, ни Дактаре, поскольку процесс осуществлялся в письменной форме. В таких случаях судья читает представленные документы и принимает решение.
Развод был инициирован обоими супругами, их интересы представлял один адвокат. Это значит, что в ходе развода нет никаких споров, а решение суда - лишь формальное действие для расторжения брака.
Это был второй брак Доктора (он поменял фамилию, ранее был Дактарас). Первый брак Энрикас заключал с Индре Кристинавичюте. Пара рассталась в 2002 году.
Вторая его супруга Камиле - дочь члена банды "дактарасов" Видмантаса Сяурусявичюса, которого называли одним из самых преданных друзей "Хените". Сяурусявичюс скончался в 2000 г. в Ниде (подозревают, что причина смерти - передозировка наркотиков). Второй брак Доктор заключил три года назад.
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