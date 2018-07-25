В первые 6 месяцев этого года закрылось 1400 небольших молочных хозяйств, в которых было до 20 коров – их было 38 930 а осталось 37 516. Количество коров снизилось с 112 660 до 110 205. Таковы данные Информационного центра сельского хозяйства и села.

Специалисты, с которыми говорил журналист DELFI, говорят, что еще больше коров распродадут осенью. Из-за засухи многие производители молока не могли заготовить корма, а из-за низких закупочных цен у многих лопнуло терпение, и они решили уйти с рынка. Предполагают, что в конце лета, к примеру, Лаздийском или Алитусском районах, могут закрыться около 20–30% хозяйств, если закупочная цена не поднимется хотя бы на 4–5 евроцентов.

За год число молочных хозяйств сократилось на 12,2%.

По словам старосты Межишкяй (Паневежский район) Альбинаса Яцявичюса, достаточно лишь поездить по району и станет ясно, что небольшие хозяйства закрываются – видны только крупные стада.

"Небольшим семейным хозяйствам трудно устоять перед капризами природы, а людей старшего возраста мучают проблемы со здоровьем. Дети перенимать родительские хозяйства не хотят. В лучшем случае переходят на выращивание мясных пород. Жители, у которых есть 1-2 коровы, продают молоко и в деревне. Если они прекратят свою деятельность и лишатся доходов, то пополнят ряды людей, обращающихся за пособиями, за продовольственными пайками. Переориентироваться на иную деятельность возможности нет. Конечно, они могут продать землю, но это в крайнем случае", – сказал DELFI Яцявичюс.

Он напомнил, что раньше в рамках европейской программы людей призывали раньше отказаться от хозяйств и засадить земли лесом. Это также повлияло на село.

Председатель Пренайского отдела Литовского союза фермеров Мартинас Буткявичюс сказал DELFI, что малые и средние хозяйства были обречены уже тогда, когда несколько лет назад приняли закон о молоке, в соответствии с которым, в зависимости от количества поставляемого молока, хозяйства разделили на 10 групп.

"Где вы видели, чтобы в правовом государстве так "рассортировали" производителей молока. Я объездил весь Евросоюз, Беларусь, Россию – нигде такого нет. Это антиконституционный закон, он уничтожает хозяйства", – убежден он.

Социальные проблемы обострит не только рост числа получателей пособий или снижение доходов пенсионеров. Буткявичюс заметил, что основа села – семейные хозяйства.

"Это самые устойчивые хозяйства – они зарабатывают на себя сами, пускают детей в школы, помогают соседям. Сейчас приходят живущие в городах крупные землевладельцы с наемными работниками. Что они имеют общего с обнищанием села? Когда человек попадает в беду, у него появляются какие-то хозяйственные проблемы, он бежит к фермеру, поскольку староство большой помощи оказать не может", – сказал Буткявичюс.

Председатель Сельскохозяйственной палаты Арунас Свитоюс подчеркнул, что хуже всего, когда ситуация бьет по фермерам, которые должны были стать перспективой села.

"У них есть обязательства перед банками, поставщиками. Если внести разруху в этот сектор, появится бремя пособий, а перспективные люди не будут заниматься хозяйством в Литве, они уедут на заработки за границу. Это не только экономический, но и моральный распад. Мы своевременно не поддержали средние молочные хозяйства, которые занимали более слабую позицию. Если не будет влиятельного молочного сектора, то появится угроза существования региона и села", – сказал он.

По его словам, был выбран неверный путь и тогда, когда выделяли больше помощи фермерам, выращивающим зерновые. "Сейчас у нас около 80% полей засеяны зерновыми, а ведь больше 50% земли должно идти на животноводство. Сейчас этот сектор сжимается, и прогнозы не радуют", – заметил Свитоюс.

По его словам, надо говорить о помощи фермерам, которые держат 5-15 коров, чтобы они увеличили стада хотя бы до 30 голов. Оптимальная величина хозяйства – 50 коров.

Сейчас небольшим хозяйствам за молоко платят намного меньше. Это вызывает социальное разобщение.

Директор Литовского института аграрной экономики Раса Мельникене сказал, что на первый взгляд, с рынка уходят пожилые фермеры.

"Хозяйства, в которых две коровы можно назвать хозяйствами-хобби. Для пенсионеров содержание коров - приятная сердцу, но недоходная деятельность. Они всю жизнь держали скот, а сейчас им это делать не позволяет здоровье. Отказавшись от нее, они получают меньше доходов", – сказала она DELFI.

Но о людях другого возраста говорить сложно. Одно дело, если они, закрыв хозяйство, эмигрируют, и совсем иное, если займутся другой деятельностью.

"Проблема, когда с рынка массово уходят хозяйства, в которых 20-30 коров. Если ферму перенимает молодежь, то она обычно переходит на выращивание мясного скота или растениеводство. Что касается социальных последствий, надо отметить, что налицо явный демографический кризис, который в первую очередь коснется регионов. На рынке труда стало меньше людей, хозяйства сталкиваются с нехваткой рабочих рук, поэтому социальные проблемы обострятся", – предупредила Мелникене.