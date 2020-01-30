Данные о расходах озадачивают и вызывают вопрос - может надо менять систему? Как говорил бывший глава комиссии Альгимантас Саламакинас - чтобы "не включался человеческий фактор" – сколько дают, столько тратишь.

Каждый депутат в 2019 году получил на парламентские расходы почти 12 000 евро (11 960,46 евро). Общая сумма - 1 451 634 евро.

Ни одного евро из этой суммы не истратили три депутата: лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, член фракции консерваторов Ингрида Шимоните и лидер социал-"трудовиков" Гедиминас Киркилас.

Согласно данным, некоторые депутаты истратили все до последнего цента: консерваторы Мантас Адоменас, Сергеюс Йовайша, Раймундас Мартинелис, Антанас Матулас, Эдмундас Пупинис, Казис Старкявичюс, Стасис Шедбарас, либерал Юозас Баублис, "крестьяне" Антанас Баура, Гуода Бурокене, Дайнюс Гайжаускас, Робертас Шаркницкас, Аудрис Шимас, Эгидиюс Варейкис, представители смешанной группы Валентинас Букаускас, Альгирдас Буткявичюс, Римантас Йонас Дагис, социал-"трудовик" Андрюс Палёнис, социал-демократ Довиле Шакалене, представитель ИАПЛ Леонардас Талмонтас.

Расходы большинства депутатов не превышают 10 000 евро.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис истратил 3000 евро, большая часть этой суммы ушла на оплату информации. Премьер-министр Саулюс Сквернялис истратил больше 6000 евро, большую часть этой суммы – на сувениры. Чуть больше 1500 евро истратил спикер Викторас Пранцкетис.

Все депутаты больше всего средств потратили на транспорт. Например, Талмонтас на эксплуатацию транспортного средства, ремонт потратил 6000 евро, а Шимас – 4000 евро. Больше всего на автомобиль истратил "крестьянин" Зенонас Стрейкус – 8000 евро. Консерватор Стасис Шедбарас - почти 6000 евро. Рекордсмен – член смешанной группы Пятрас Гражулис - 10 459,07 евро. "Крестьянин" Робертас Шаркницкас потратил на автомобиль почти 4000 евро, больше 3000 евро ушло на услуги СМИ.

КОнсерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене на оформление отчетов и их распространение потратила больше 6000 евро. Консерватор Казис Старкявичюс пустил на транспортные расходы почти 4000 евро, еще 1000 евро ушла на подписку разных изданий.

Впечатляющие суммы потратили и другие депутаты.

Бывший глава Комиссии по этике Альгимантас Саламакинас сказал DELFI, что это очень по-человечески, тратить имеющиеся средства.

"Каждый решает сам, сколько он должен потратить. Я считаю, можно минимум потратить на сувениры, если уже что-то надо купить. Главное - транспорт; я не думаю, что на парламентскую деятельность надо много средств. Это не имеет ничего общего. Еще нужны средства на связь: телефон, компьютер. Все остальное не имеет ничего общего с парламентской деятельностью – ни цветы, ни книги, ни сувениры", – сказал DELFI Саламакинас.

Он сказал, что, возможно, сувениры в случае необходимости должны были бы выдавать со склада.

"Я считаю, надо вернуться к тому, что депутат должен получать служебный автомобиль, как это было в 1993–1996 гг, поездил, вернул в гараж. Если этого депутата не переизбрали, автомобиль переходит другому. Когда мы меняем порядок каждый срок полномочий, то там сам черт ногу сломит. "Крестьяне" говорят, что запретили использовать автомобили, все будет хорошо. Ну и что с того, все равно депутаты почти все деньги тратят", – сказал Саламакинас, никакой экономии после запрета нет.

Политик считает, что 12 000 евро в год - нормальная сумма.



"Только нужна дифференциация – одно дело, если тебя выбрали по списку, другое - если в одномандатном округе", – сказал депутат.

"Действует человеческий фактор – есть деньги, как же их не истратить. Посмотрите, одни на СМИ тратят, другие – на цветы. Я вообще не понимаю, что это за цветы, что общего между ними и парламентской деятельностью. Или те же конфеты... От этого можно отказаться. Но когда получаешь почти 1000 евро в месяц, их хочется истратить", – сказал DELFI Саламакинас.

Нынешний глава Комиссии по этике и процедурам Антанас Матулас сказал, что больше всего на автомобили тратят депутаты одномандатных округов, находящихся далеко от Вильнюса.

"Все зависит, как ты работаешь, – если участвуешь в мероприятиях, если округ далеко, то и тратишь много.А если в Вильнюсе или рядом - ситуация иная", – сказал он.

"Просто так получается, нет какого-то желания все истратить", – сказал политик, напомнив, что неистраченные средства возвращаются в канцелярию.