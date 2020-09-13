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Больницы Литвы из-за коронавируса понесли около 14 млн евро расходов, большая их часть будет компенсирована, сообщил на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Расходы больниц из-за коронавируса - почти 14 млн евро, большая их часть будет компенсирована
© DELFI / Domantas Pipas

По его словам, решения о выделении средств больницам будут представлены правительству на следующей неделе.

С 16 марта до 16 июня в стране был объявлен карантин, во время которого было остановлено предоставление плановых медицинских услуг.

Представители медиков и больниц в августе говорили, что из-за того, что они не получают компенсаций, не получается окончательно рассчитаться с поставщиками.

За недостаточно активное решение вопроса компенсаций для лечебных учреждений Минздрав критиковал и президент Гитанас Науседа.

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