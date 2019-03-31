И несмотря на то, что за одну сделку с недвижимостью нотариус может заработать до 5000 евро, министр юстиции Элвинас Янкявичюс подчеркивает, что на данный момент зарплаты нотариусов в Литве одни из самых низких в Евросоюзе.

Вильнюсцы рассказали журналистам LNK, что они по разным причинам обращаются к нотариусам, услуги которых стоят недешево.

"Очень дорого, за каждую бумажку – несколько сотен", – сказала жительница Вильнюса.

"Одна бумажка – 12-15 евро. Я была удивлена", – сказала другая женщина.

"Сам процесс проходит быстро, я думаю, могло бы быть и дешевле", – сказала еще одна собеседница.

Минюст в ходе дискуссий с нотариусами, представителями бизнеса намерен найти наилучшие предложения по снижению цен на услуги нотариуса. Говорят, что регулирование деятельности нотариусом давно не менялось, а цены недостаточно хорошо обоснованы.

"Мы видим тенденцию, люди жалуются. У нас на повестке дня есть этот вопрос, мы должны его решать", – сказал министр юстиции Элвинас Янкявичюс.

Палата нотариусов поддерживает инициативу министра. Зарплаты нотариусов не пересчитывали уже 20 лет.

Зарплата нотариусов составляет 1500-5000 евро "на руки", но это один из самых низких показателей в ЕС.

"Почти во всех сферах расценки нотариусов ниже, – сказал президент Палаты нотариусов Марюс Страчкайтис. – Но самое важное, чтобы эти расценки отвечали законам".

Министр юстиции уверяет, что реформа позволит создать оптимальную нотариальную сеть и установить более ясную ценовую политику.

Подтверждение завещания сейчас стоит 24 евро, брачный договор – до 87, а сделки, связанные с недвижимостью – и 5000 евро.

"Что касается высокой стоимости договоров о купле-продаже, то они могут стать дешевле, может, в обмен на сокращение числа нотариусов. Мы хотели бы ввести и больше современных услуг", – сказал Янкявичюс, заговорив о переносе части услуг в электронное пространство.

Страчкайтис не хотел прогнозировать, как изменятся расценки, но сказал, что "если что-то подешевеет, то что-то подорожает и не в 2 раза, а больше".

Социал-демократ Юлюс Сабатаускас сказал LNK, что надо помнить, что нотариус должен содержать свой офис, платить зарплаты помощникам.

"Наверное определенный баланс найден", – сказал депутат.

В Литве 252 нотариуса, в позапрошлом году их доходы составили 26 млн. евро.