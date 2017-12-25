Об этом рассказала историк-этнолог Ирена-Регина Мяркене. Она рассказала, что Литва очень разнообразная страна, поэтому традиции одного края в другом вряд ли соблюдались бы.

По словам Мяркене, до Первой мировой войны в Литве строго соблюдали пост. Поэтому в Литве перед Рождеством не ели мяса, а кое-где и не пили молоко.

На Рождество еда не слишком отличалась от того, что подавали в Сочельник, поскольку готовили на четыре дня. Только появлялась свинина, поскольку резали поросенка.

"Еда была разнообразной, нельзя сказать, что голодали. Был хороший ржаной хлеб, разные мучные блины, каша, грибы, сушеные фрукты, конопляное и льняное семя", – рассказала Мяркене.

По ее словам, люди ели и баранину, но на стол ее не ставили, поскольку в холодном виде она не многим приходится по вкусу.

Пили умеренно

На вопрос, пили ли за столом в межвоенное время, Мяркене сказала: "Пили, что было. Было такое время, когда пили водку, но так, как сейчас не пили, сейчас – сидят все за столом с рюмками и все обязательно должны напиться. Раньше выпивка имела ритуальное значение и таким был порядок, не только на Рождество.

Собиралось много людей, по кругу шла одна рюмка, так представьте, пока все произнесут по тосту, пока соберутся выпить, пока попоют, так пока новую рюмку нальют, все уже протрезветь успевают", – рассказала Мяркене о традициях и заметила, что на Рождество только пьяницы деревенские напивались.

По ее словам, люди начали много пить в советское время, несмотря на то, что за это их наказывали, ловили, запрещали, но употребление алкоголя распространялось как эпидемия.

Поэтому если до войны мужчины могли выпить 200 г крепкого алкоголя за 4 часа и все, то после войны все изменилось – уже надо было больше, появилась вторая рюмка, потом каждому по рюмке и пили без остановки.

"Там, где жила моя тетя, пили яблочное вино, пили его все, но умеренно. Считалось, что такое вино лучше пить, поскольку и женщинам подходит", – рассказала она, прибавив, что в праздники пили хлебный квас.

Дети радовались и кренделю

А наряжали ли в межвоенное время елки?

"Никто не считал это необходимостью, даже в городах не спешили это делать. Елки чае всего наряжали в поместьях, к примеру, у Огинских, которые очень поддерживали народный дух. Они приглашали детей из бедных семей, дарили им подарки", – сказала историк.

Правда, позже,когда елка стала символом Рождества, никто большие деревья не ставил, поскольку нечем было их украшать. Иногда украшали кусочками ваты, красными яблоками и конфетами, которые дети разворачивали и съедали, а потом вешали одни фантики.

Вместо электрических лампочек использовали свечи. Мяркене заметила, что первую елку нарядили в Англии в 17 веке для королевы.

Дети, которые сейчас не могут себе представить праздник без подарков, в межвоенное время довольствовались и были рады, получая в подарок крендель или конфеты.

Почему Дед Мороз в красном

"Никто точно не может сказать, почему Дед Мороз одет в красную одежду. Я даже думала, что это рекламный имидж, созданный Соса-colа, но оказывается, так выглядел епископ Николай, который в Сочельник носил подарки детям из бедных семей", - рассказала этнолог.

Правда, традиция подарков для детей появилась потому, что согласно церковному учению это были дни щедрости – у кого было много, делился с тем, у кого было мало или ничего не было.