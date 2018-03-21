В среду в Вильнюсе были представлены новейшие макроэкономические прогнозы Минфина, в которых обсуждается соотношение эмиграции/иммиграции.

Обращаем внимание на то, что в декабре 2017 г. из Литвы эмигрировали 2835, а иммигрировал 3071. Правда, в январе и феврале 2018 г. из Литвы снова уехало больше, чем приехало.

"Историческое событие – кривые поменялись местами. В январе снова видим прежнюю картину, а в феврале – кривые пытаются сравняться", – сказала вице-министр финансов Мигле Тускене.

В январе 2018 г. из Литвы эмигрировали 4458, в феврале – 3018 человек. А иммигрировали 3307 и 2598.

Глава Минфина Вилюс Шапока сказал, что эмиграция - это инертный процесс.

"Об изменении тенденции говорить еще рано. Во-первых, наша экономика должна трансформироваться и перейти к созданию большего ВВП. Во-вторых, мы должны избежать таких ситуаций, какие были 10 лет назад, когда к фискальной политики смотрели сквозь пальцы. В-третьих, мы должны провести структурные реформы в сфере образования и здравоохранении", – сказал он.

Шапока обобщил, что люди должны чувствовать себя в безопасности, видеть, что могут воспитывать детей в Литве, тогда они не будут эмигрировать и возвращаться домой.

По данным Минфина, рост ВВП в 2018 году составит 3,2%.

В 2019 г. рост ВВП составит 2,8%, а в 2020 и 2021 г. – на 2,5%.

Сказала Тускене, что экономика Литвы растет быстрее, чем в еврозоне.

"Росту экономики способствует и потребление, и инвестиции, и экспорт", – сказала она.

Минфин прогнозирует, что инфляция в 2018 году составит 2,9%, т.е. на 0,2% больше, чем прогнозировали осенью.

В 2019 г. годовая инфляция составит 2,4%, а 2020 и 2021 г. – 2,5%.

Уровень безработицы в прошлом году составит 7,1%, в 2018 г. снизится на 6,5%, а в следующем году на 6,1%.

Среднегодовая зарплата должна увеличится соответственно на 6,6% в 2018 и на 6,2% в 2019 г.