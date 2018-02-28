Об этом в среду речь шла на дискуссии "Обеспечение качества полового воспитания – когда и как?", организованной Литовским центром прав человека.

Демограф Вайда Третьякова, которая исследует случаи ранних родов в Литве, сказала, что в этой сфере регионы сильно отличаются.

"Если анализировать срез деревни и города, то показатель в деревне в два раза выше. Для сравнения – 18 и 9 случаев из 1000 среди девушек 15-19 лет. Если анализировать по мэриям, то эти показатели отличаются в 4-5 раз", – сказала она.

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По словам демографа, есть сельские мэрии, где рожают 31 или 36 из 1000 девушек в возрасте 15-19 лет, а в Вильнюсе и Каунасе таких случаев всего 4-7. Мы видим, что разница может быть в 6 раз.

DELFI напоминает, что 25 февраля сообщили о том, что в Шяуляй ребенка родила 12-летняя девочка. На вопрос, насколько в этом месте просматривается ошибка системы и как мы выглядим в контексте Европы, Третьякова сказала, что проблемы у нас есть, но нередко мы их не решаем, поскольку в условиях демографического кризиса больше говорим о повышении рождаемости.

"В группе 15-17-летних показатели больше 10 лет почти не меняются, в 2001 г. приходилось 8,5 младенцев на 100 девушек, а в 2016 г. – 6,5. Практически без изменений. Конечно, ситуация нехорошая. Особенно с учетом того, что в большинстве стран Западной и Северной Европы эти показатели близки 1 или 0", – заметила демограф.

Правда по средним данным в ЕС, Литва не смотрится плохо. Но, по ее словам, этот показатель повышен за счет данных из Болгарии и Румынии, где рожает 30-40 девушек в возрасте 15-19 лет из 1000.

В начале дискуссии подчеркнули, что несмотря на то, что Министерство науки и образования в сентябре гарантировало старт качественной программы полового воспитания в школах, последние события заставляют сомневаться в ее эффективности.

Внимание уделяют не только ранним родам, но и тому, какая информация подается в рамках указанной программы. К примеру, летом были скандалы, связанные с информацией о геях-каннибалах и поучениям, что девочки должны выбирать молодых людей по толщине их кошелька.

Вице-министр науки и образования Гражвидас Казакявичюс признал, что случай 12-летней матери - это трагедия ребенка, но, по его мнению, очень сложно надеяться, что программа даст результат уже через несколько месяцев или через год.

"Для того, чтобы был виден эффект, нужно несколько лет. Наверное этот случай обусловлен недочетами прежних лет и вместе с тем работы других ведомств", – сказал он.