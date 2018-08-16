С 3 сентября поезда из Клайпеды в Вильнюс и из Вильнюса в Клайпеду будут отправляться по будням в 5 час. 10 мин. Также сохранятся и другие утренние рейсы - в 6 час. 40 мину. (из Клайпеды) и в 6 час. 50 мин. (из Вильнюса).
По словам представителя ЛЖД Мантаса Дубаускаса, вечернее сообщение поездами с осени тоже станет удобнее.
"Более позднее возвращение с 3 сентября будет возобновлено, отправление из Клайпеды примерно в 6 часов назад в Вильнюс. Они (поезда – BNS) предназначены скорее именно для клиентов-предпринимателей, которым нужно ездить по рабочим дням по делам в Вильнюс", - добавил М. Дубаускас.
Зампредседателя Клайпедской торгово-промышленной палаты Вида Кажуро ранее говорила BNS, что сообщение по железной дороге с Вильнюсом представляет немалую проблему.
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