Раненый 17-летний подросток просил спасти его друга

28 сентября, в 20.55 ч., в Вильнюсе, на ул. С.Станявичаус, во дворе многоквартирного дома подростки заметили раненого сверстника. Юноша хромал и держался за рану на шее.
Молодые люди спросили, не нужна ли ему помощь. Тогда несовершеннолетний (2002 г.р.) сказал, что ему помощь не нужна, но в помощи нуждается его друг, который "весь порезан". Тогда молодые люди вызвали скорую и полицию. Врачи оказали 17-летнему пострадавшему помощь и назначили амбулаторное лечение.
Юноша был пьян, он даже не мог точно сказать, где находится его пострадавший друг. Только около 3.30 ч., в квартире на ул. С.Станявичаус, было обнаружено тело молодого человека (1996 г.р.).
В воскресенье полиция задержала подозреваемого.
По предварительным данным, бытовой конфликт произошел во время пьянки.
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