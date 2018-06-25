Похороны намечены на 6 октября 2018 года.
Канцлер правительства Альгирдас Стончайтис в пресс-релизе сказал, что о месте и времени проведения похорон договорились с членами семьи партизана. Его похоронят рядом с покойным президентом Литвы Альгирдасом-Миколасом Бразаускасом.
"Наша задача – с должными почестями похоронить останки этой великой и смелой личности", – сказал Стончайтис.
Останки Раманаускаса-Ванагаса в начале июня этого года были обнаружены в Вильнюсе, на Сиротском кладбище в районе Антакальнис.
Литовский центр геноцида жителей и сопротивления искал его останки на протяжении нескольких десятилетий. О том, что появились предположения, где они могут находиться, сообщили в декабре 2017 года. Тогда выяснилось, что на Сиротском кладбище были погребены останки приговоренных к смертной казни в 1956–1969 гг, включая тех, кто был расстрелян за политические преступления.
До этого было известно, что на этом кладбище хоронили младенцев, которые появились на свет мертвыми, люди, которые умирали в больницах, если у них не было близких, бездомные, а также люди, личность которых не была установлена. На том же кладбище закапывали медицинские отходы, которые сюда привозили из разных больниц.
Раманаускас-Ванагас командовал дзукийскими партизанами, в 1949 году вместе с другими партизанами он подписал декларацию Совета Союза борьбы за свободу Литвы. Вооруженная борьба за независимость Литвы велась с 1944 по 1953 год. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 г., его жестоко пытали, а затем приговорили к смертной казни.
В этом году отмечают 100 лет со дня рождения Раманаускаса-Ванагаса, поэтому этот год парламент объявил годом Раманаускаса-Ванагаса.
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