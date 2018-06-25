Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис создал государственную комиссию, которая решает вопрос похорон останков подписанта декларации Совета Союза борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года, командующего вооруженными силами Союза борьбы за свободу Литвы Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Эту комиссию возглавит канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.
© V.Cesevičiūtės nuotr.

Похороны намечены на 6 октября 2018 года.

Канцлер правительства Альгирдас Стончайтис в пресс-релизе сказал, что о месте и времени проведения похорон договорились с членами семьи партизана. Его похоронят рядом с покойным президентом Литвы Альгирдасом-Миколасом Бразаускасом.

"Наша задача – с должными почестями похоронить останки этой великой и смелой личности", – сказал Стончайтис.

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Останки Раманаускаса-Ванагаса в начале июня этого года были обнаружены в Вильнюсе, на Сиротском кладбище в районе Антакальнис.

Литовский центр геноцида жителей и сопротивления искал его останки на протяжении нескольких десятилетий. О том, что появились предположения, где они могут находиться, сообщили в декабре 2017 года. Тогда выяснилось, что на Сиротском кладбище были погребены останки приговоренных к смертной казни в 1956–1969 гг, включая тех, кто был расстрелян за политические преступления.

До этого было известно, что на этом кладбище хоронили младенцев, которые появились на свет мертвыми, люди, которые умирали в больницах, если у них не было близких, бездомные, а также люди, личность которых не была установлена. На том же кладбище закапывали медицинские отходы, которые сюда привозили из разных больниц.

Раманаускас-Ванагас командовал дзукийскими партизанами, в 1949 году вместе с другими партизанами он подписал декларацию Совета Союза борьбы за свободу Литвы. Вооруженная борьба за независимость Литвы велась с 1944 по 1953 год. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 г., его жестоко пытали, а затем приговорили к смертной казни.

В этом году отмечают 100 лет со дня рождения Раманаускаса-Ванагаса, поэтому этот год парламент объявил годом Раманаускаса-Ванагаса.

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