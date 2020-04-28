Воздух прогреется до 16-21 градусов тепла. На взморье будет прохладнее - 13-15 градусов.
Усилится ветер, местами ветер будет порывистым. В Алитусском, Вильнюсском и Утенском округах после полудня порывы ветра составят 15-16 m/s.
По нынешним данным, в среду зона обильных дождей разместится южнее Литвы, и сильный северо-западный ветер принесет прохладу.
Дожди пройдут лишь местами, вероятнее всего, на юге. Днем ветер немного успокоится. Температура ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, а появляющееся из-за облаков солнце не сможет прогреть воздух больше чем до 9-14 градусов.
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