В редакцию DELFI пришло письмо возмущенного мотоциклиста. Он прислал фото, на котором видно, что облупилась краска на номерах.
"Снизили цены на номера за счет снижения качества... Возвращаемся в 2008 г., когда выдавали некачественные номера. Не прошло и 10 лет и Regitra наступает на те же грабли. Эти номера получены 3 июля. Один раз их помыли и краска посыпалась. Можно только предположить, что будет после 10 мойки... Скупой платит дважды", – писал водитель.
Regitra утверждает, что выдвигает поставщикам услуг высокие требования, которые подтверждают международные сертификаты.
На данный момент номера Regitra поставляет ЗАО Baltic Sign, выигравшее конкурс в прошлом году. Компания предложила самую низкую цену. И до этого номера поставляла эта же компания, значит, поставщик услуги не менялся.
"Также важно отметить, что с апреля изменились требования к номерам. В них отказались от избыточных и неактуальных требований. Допускаются отклонения от шрифта, отказались от цветных номеров и голографических наклеек, вместо них - повторяющиеся знаки безопасности. Именно это позволило снизить цену на номера почти наполовину – с 15,06 до 7.20 евро", – сказала DELFI представитель Regitrа Эмилия Бардаускене.
По договору, поставщик дает на номера гарантию на 24 месяца.
"Итак, во всех случаях, когда выясняется, что качество пострадало в силу производственных процессов, производитель обязан за свой счет, т.е. бесплатно, поменять номера на качественные. Приносим клиенту извинения за доставленные неудобства. Мы хотели бы узнать причину повреждения номеров. Предлагаем ему написать нам по эл. почте regitra@regitra.lt и прислать фото номеров, чтобы мы могли быстро разрешить эту ситуацию. Информацию мы передадим производителю. Как и упоминалось, если низкое качество - последствие производственных процессов, то клиенту выдадут новые номера", – сказала Бардаускене.
В письме клиент должен указать свои контакты и отделение Regitrа, в которое он приедет за новыми номерами.
"Мы также хотим отметить, что если в будущем таких случаев станет больше, то Regitra инициирует дополнительную проверку, ее эксперты оценят качество производимых номеров", – заметила Бардаускене.
Зарубежные литовцы просят Сейм отклонить вето президента на снижение планки референдума (3)
Всемирная литовская община (ВЛО) просит Сейм отклонить...
Соседи убитой в Юодшиляй женщины делятся догадками, кто мог это сделать (1)
Выясняются другие обстоятельства трагедии в Юодшиляй....
Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (25)
Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...
Литва попросит РФ передать ей для отбывания наказания осужденного за шпионаж Евгения Матайтиса (9)
Литва повторно обратится к России с просьбой передать...
TOP новостей
Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (77)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...
Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (25)
Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...
Ольга Полевикова стала руководителем Русского драматического театра Литвы (25)
11 июля в Министерстве культуры состоялся конкурс на...
Работодатели не находят в Литве работников за 1000 евро (48)
Работников некоторых специальностей в Литве не...