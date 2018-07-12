В редакцию DELFI пришло письмо возмущенного мотоциклиста. Он прислал фото, на котором видно, что облупилась краска на номерах.

"Снизили цены на номера за счет снижения качества... Возвращаемся в 2008 г., когда выдавали некачественные номера. Не прошло и 10 лет и Regitra наступает на те же грабли. Эти номера получены 3 июля. Один раз их помыли и краска посыпалась. Можно только предположить, что будет после 10 мойки... Скупой платит дважды", – писал водитель.

Besilupantis valstybinis motociklo numeris © DELFI skaitytojas

Regitra утверждает, что выдвигает поставщикам услуг высокие требования, которые подтверждают международные сертификаты.

На данный момент номера Regitra поставляет ЗАО Baltic Sign, выигравшее конкурс в прошлом году. Компания предложила самую низкую цену. И до этого номера поставляла эта же компания, значит, поставщик услуги не менялся.

"Также важно отметить, что с апреля изменились требования к номерам. В них отказались от избыточных и неактуальных требований. Допускаются отклонения от шрифта, отказались от цветных номеров и голографических наклеек, вместо них - повторяющиеся знаки безопасности. Именно это позволило снизить цену на номера почти наполовину – с 15,06 до 7.20 евро", – сказала DELFI представитель Regitrа Эмилия Бардаускене.

По договору, поставщик дает на номера гарантию на 24 месяца.

"Итак, во всех случаях, когда выясняется, что качество пострадало в силу производственных процессов, производитель обязан за свой счет, т.е. бесплатно, поменять номера на качественные. Приносим клиенту извинения за доставленные неудобства. Мы хотели бы узнать причину повреждения номеров. Предлагаем ему написать нам по эл. почте regitra@regitra.lt и прислать фото номеров, чтобы мы могли быстро разрешить эту ситуацию. Информацию мы передадим производителю. Как и упоминалось, если низкое качество - последствие производственных процессов, то клиенту выдадут новые номера", – сказала Бардаускене.

В письме клиент должен указать свои контакты и отделение Regitrа, в которое он приедет за новыми номерами.

"Мы также хотим отметить, что если в будущем таких случаев станет больше, то Regitra инициирует дополнительную проверку, ее эксперты оценят качество производимых номеров", – заметила Бардаускене.