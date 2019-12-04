Радостная новость для каунасцев: городские власти будут дарить приданое новорожденным

Такие подарки родители будут получать при регистрации новорожденного. Общая стоимость подарков - 276 евро.
Заведующая Органов записи актов гражданского состояния Каунасской мэрии Агне Аугоне сказала DELFI, что такие подарки будут получать семьи, оба родителя в которых прописаны в Каунасе.
Этот порядок еще должен одобрить каунасский горсовет на заседании в середине декабря.
Второй год подобные подарки получают родители новорожденных, проживающие в Каунасском районе.
Аугоне отметила, что подарочные купоны действуют только в Каунасе. На них нельзя будет купить ни сигареты, ни алкоголь, ни продукты питания. Зато на него можно сходить в ресторан (оплатить можно все, кроме алкогольных напитков). Срок действия такого купона - 1 год.
В такой коробке будет 19 качественных вещей: матрас, простыни двух типов, два комбинезона: уличный и для дома, ползунки, боди, распашонка, штанишки, игрушка для сна, слюнявчик, водяной термометр, игрушка-прорезыватель, полотенце с капюшоном, плед, фланелевая пеленка, двойной треугольный подгузник из марли и два набора средств для ухода за кожей малыша.
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