DELFI провел эксперимент в в случайно выбранных кафе и барах на ул. Й.Басанавичуса в Паланге. В нем участвовали 16-летний подросток и журналистка.

Одно из этих мест - бар-кафе 1925. Журналист позвонил по указанному на сайте номеру. Ответила не пожелавшая назвать свое имя женщина. Она сказала, что слышала об эксперименте. "Я знаю об этом. Но рядом с юношей стояла взрослая женщина и именно она спросила, можно ли заказать напитки у бара", – сказала она.

После напоминания, что сам заказ сделал подросток и что того обстоятельства, что рядом есть взрослый человек, недостаточно, чтобы продавец не требовал документ у лица младше 25 лет, женщина сказала, что больше говорить не может, поскольку управляет автомобилем, и положила трубку. Больше по этому номеру никто не отвечал.

Администрация другого кафе, где подростку продали алкоголь, заверила, что слышала об этом происшествии. "Всем закон известен, у нас есть большая вывеска, на ней указано, что лицам младше 20 лет алкоголь не продают. Не знаю, почему такое все же произошло. Сейчас мы ужесточили правила", – сказала она.

Администрация третьего заведения Laukinių vakarų salūnаs была удивлена, поскольку не располагала информацией об эксперименте. Ответивший на звонок мужчина сказал, что по телефону ничего комментировать не будет. На электронный запрос ответа также не последовало.

DELFI напоминает, что Палангская мэрия ограничила торговлю алкоголем в этом заведении за нарушение действующих порядков.

За соблюдение закона о контроле над алкоголем в Литве отвечает полиция и Департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем.

По данным полиции, с 1 января 2018 г. по 1 июля 2018 г. установлен 801 случай нарушения закона (когда алкоголь продавали лицам младше 20 лет) и 386 случаев повторного нарушения этого закона.

Представитель Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем Казлаускас сказал, что данные проекта по исследованию распространенности алкоголя и наркотических средств в школах Европы (ESPAD) показывают, что в Литве подростки по-прежнему могут без особых проблем приобрести алкоголь.

"Но по сравнению с прежними данными ESPAD, видно, что возможность приобретения алкоголя некоторых разновидностей снижается", – сказал Казлаускас.

Исследование показало, что в 2011 г. 80% учеников 15-16 лет указали, что по их субъективному мнению алкоголь купить легко или очень легко, в 2015 г. таких было 70%.

В Европе 78% школьников указали, что им легко приобрести алкоголь.

"Сейчас мы тесно сотрудничаем с территориальными ведомствами полиции, готовим общие проекты, обмениваемся информацией. Благодаря такому тесному сотрудничеству, в первом полугодии 2018 г. организовали 20 совместных превентивных мероприятий", – сказал Казлаускас.

По его словам, в первые 6 месяцев 2017 г. установили 62 нарушения, а в первое полугодие 2018 г. - 155. В 2018 г. выявили и 17 компаний, которые не соблюдали запрет на продажу алкоголя лицам младше 20 лет.

Компаниям назначены штрафы в размере 289-868 евро, а к административной ответственности призвали 28 работников компаний.