Одно видео полиция разместила в фейсбуке. На кадрах можно увидеть мчащиеся на большой скорости автомобили.
"Самое распространенное нарушение ПДД – превышение допустимой скорости, обгон в запрещенных местах, пользование телефонами, кроме того, водители нередко не останавливаются у знака СТОП", – указала полиция.
Выложенное видео стало поводом к дискуссии в интернете. Одни возмущались, что полиция намеренно ездит там, где допустима более высокая скорость, медленнее, чем можно, провоцируя водителей на обгон непомеченного автомобиля.
Однако полиция пояснила, что небезопасный обгон был зафиксирован на дороге, где допустимая скорость составляет 70 км/ч, а нарушители ехали на 20-25 км/ч быстрее.
Были и пользователи, которые одобряли такие акции. Некоторые считают, что многие спустили тормоза, когда почувствовали приближение весны.
Полиция делится простым советом: "Соблюдайте ПДД, в противном случае, не удивляйтесь, если увидите перед собой непомеченный автомобиль полиции".
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