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Если вам нравится быстро промчаться по улице Гележинё Вилко в столице Литвы – время задуматься. Литовская полиция ясно заявила: она не допустит превращения этой улицы в гоночную трассу. Полиция установила радары в ночь на субботу. В течение нескольких часов радары зафиксировали десятки нарушителей.
Радар зафиксировал рекордное количество нарушителей: кое-кому придется расстаться с правами
© DELFI / Domantas Pipas

Литовская полиция на своей странице в социальной сети Facebook 8 февраля утром сообщила, что в течение нескольких часов радар в этом месте зафиксировал 85 нарушителей скорости. Были те, кто превысил скорость на 30 км/ч.

"А рекордсмены мчались на скорости 106, 104 и даже 150 км/ч", – сообщает полиция.

Стражи порядка предупреждают, что нарушителей ждут большие штрафы, а кое-кто лишится прав на вождение. Подобные акции будут проводиться и в будущем.

ru.DELFI.lt
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