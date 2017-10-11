Фотографии вильнюсского фотографа радуют жителей всего мира. Они не оставили равнодушной даже редакцию DailyMail.

"Первым эти снимки опубликовал портал Bored Panda, статьей поделилось больше 500 читателей. Вероятно, так редакция DailyMail и заметила их. Сегодня я получил письмо и от портала Lonely planet, они также хотят написать об этих снимках и истории их появления.

Я рад, что мои снимки привлекли внимание DailyMail, ведь это второй по величине ежедневник Британии, который тщательно выбирает публикации. Радует, что он первым попросил представить историю появления этих снимков. Они интересовались, где конкретно были сделаны снимки, просили указать координаты и важнейшие здания", – рассказал фотограф.