"Нам всем хорошо известно, как сложно родителям сочетать работу и семью, а ведь внимания требуют обе эти сферы. Этот конфликт обостряется летом, когда дети не хотят в школы, но они еще слишком малы, чтобы могли оставаться дома одни. Вот мы и решили оборудовать детскую комнату, куда работники смогут приводить детей и спокойно работать, время от времени навещая их", – сказал на открытии детской комнаты глава Соцмина Линас Кукурайтис.

Помещение занимает 48 кв. м, в нем два рабочих места и пространство для игр. Игрушки, книги и т.д. будут приносить сами родители.

Такая комната была открыта с учетом потребностей работников Соцмина и установки Трудового кодекса, что работодатель должен предпринять меры для того, чтобы работник мог выполнять свои семейные обязательства.