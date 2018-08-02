"Нам всем хорошо известно, как сложно родителям сочетать работу и семью, а ведь внимания требуют обе эти сферы. Этот конфликт обостряется летом, когда дети не хотят в школы, но они еще слишком малы, чтобы могли оставаться дома одни. Вот мы и решили оборудовать детскую комнату, куда работники смогут приводить детей и спокойно работать, время от времени навещая их", – сказал на открытии детской комнаты глава Соцмина Линас Кукурайтис.
Помещение занимает 48 кв. м, в нем два рабочих места и пространство для игр. Игрушки, книги и т.д. будут приносить сами родители.
Такая комната была открыта с учетом потребностей работников Соцмина и установки Трудового кодекса, что работодатель должен предпринять меры для того, чтобы работник мог выполнять свои семейные обязательства.
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