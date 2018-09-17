На пресс-конференции представители профсоюзов, представители художников подчеркнули, что ценят стремление Минкульта прислушаться к их требованиям, но говорят, что 3,5 или 5 млн. евро, о которых говорит министр, проблему не решат.
"Я не хотел бы останавливаться на суммы 5 млн. евро, это не та сумма, которая удовлетворит деятелей культуры. Я думаю, мы должны сесть за стол переговоров и говорить о более значительном повышении. Я думаю, что без половины той суммы, которую обещают в течение трех лет - 150 евро - и говорить нечего. Я бы хотел, чтобы увеличили как минимум на 75 евро", – сказал на пресс-конференции один из организаторов пикета, председатель литовского профсоюза работников сферы услуг Александр Посохов.
По словам участников пикета, это было бы не повышение, а просто уравнивание их зарплат с зарплатами работников сферы образования.
Работники сферы культуры требуют увеличить зарплаты на 75 евро (1)
17 сентября в Вильнюсе , у здания правительства...
Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (3)
Каким должен быть тариф на социальное страхование,...
Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (23)
"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...
Глава Центробанка Литвы о пенсионном накоплении: это бомба в будущем (13)
Нынешние перемены в системе пенсионного накопления –...
Президент хотела видеть памятник Сметоне в Вильнюсе, но желание не исполнилось (20)
Президент Литвы Даля Грибаускайте хотела, чтобы в...
TOP новостей
Науседа принял решение: станет кандидатом в президенты Литвы (49)
Бывший советник банка SEB , экономист Гитанас Науседа 17...
Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (23)
"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...
Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (15)
Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...
Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (3)
Каким должен быть тариф на социальное страхование,...
Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (8)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...