17 сентября в Вильнюсе, у здания правительства протестуют работники сферы культуры. Они требуют с 2019 г. поднять зарплаты хотя бы на 75 евро.

На пресс-конференции представители профсоюзов, представители художников подчеркнули, что ценят стремление Минкульта прислушаться к их требованиям, но говорят, что 3,5 или 5 млн. евро, о которых говорит министр, проблему не решат.

"Я не хотел бы останавливаться на суммы 5 млн. евро, это не та сумма, которая удовлетворит деятелей культуры. Я думаю, мы должны сесть за стол переговоров и говорить о более значительном повышении. Я думаю, что без половины той суммы, которую обещают в течение трех лет - 150 евро - и говорить нечего. Я бы хотел, чтобы увеличили как минимум на 75 евро", – сказал на пресс-конференции один из организаторов пикета, председатель литовского профсоюза работников сферы услуг Александр Посохов.

По словам участников пикета, это было бы не повышение, а просто уравнивание их зарплат с зарплатами работников сферы образования.

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