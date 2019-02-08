По действующим в Литве законам, прах можно развеять на кладбищах в специально установленных для этого местах. Однако, не на всех кладбищах есть такие места, поэтому некоторые клайпедчане развеивают прах своих родственников на взморье..
Эколог Регионального парка литовского взморья Эрландас Паплаускис сказал, что прах 6 февраля, в 12.30 ч., у Голландского колпака обнаружил инспектор. На прахе лежал и металлический жетон с номером.
"На жетоне указан город Кедайняй", - сказал Паплаускис.
Он сказал, что такое случается не в первый раз. В прошлом году в одной мусорке обнаружили сразу три урны для праха.
"Меня волнует экология. В прахе сожженного человека есть вредные вещества. Для меня важно, чтобы ими не загрязняли окружающую среду. Кроме того, такие действия запрещены законом. Развеять прах можно лишь на могиле, на кладбище. Мы хотим, чтобы полиция расследовала это нарушение. Хотим, чтобы нарушителей наказали", - сказал Паплаускис.
Он подчеркнул, что Голландский колпак - обрыв, место, куда приходит много людей. Прах был обнаружен неподалеку от тропы, ведущей на обрыв. "Это пейзаж не красит", - сказал он.
В теле человека накапливаются тяжелые металлы. "Они есть и в прахе. Их нельзя распространять", - считает специалист. По его мнению, такое обращение с прахом - неуважение к памяти покойного.
"Полиция проведет расследование. Есть жетон", - сказал он.
Пресс-секретарь Клайпедского ГКП Андромеда Грауслене сказала, что полиция эту информацию получила, но расследование пока не начала.
За такое нарушение грозит предупреждение или штраф от 14 до 60 евро.
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