"Хочу подчеркнуть, что мы не против перемен, мы не против реформ, поскольку они необходимы. Очень жаль, но ни с Минюстом, ни с Департаментом тюрем не удается вести последовательный социальный диалог. Создается впечатление, что сотрудничество с профсоюзами только имитируется", - цитируются в сообщении слова председателя профсоюза работников учреждений досудебных расследований Кястутиса Пауликаса.

Он сказал, что решения принимают в одностороннем порядке, без предварительных консультаций - несмотря на то, что их последствия в первую очередь ощущают работники исправительных учреждений. "Растет нагрузка на работников, увеличивается напряжение, поскольку никто не знает, что будет дальше. Между тем зарплаты увеличились всего у нескольких десятков работников", - заметил Пауликас.

Пикет намечен на 11 сентября. Он состоится у Алитусской колонии. Организаторы пикета - представители профсоюзов республиканских и вильнюсских учреждений досудебных расследований.