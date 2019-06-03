В редакцию портала DELFI пришло письмо читателя, который сообщил, что литовская компания Norvelita не повышает зарплаты своим работникам и завозит работников из Украины.

"В какой мере муниципалитет оплатит расходы? Кто оплатит за жилье украинцев в Габшяй, в помещении бывшего Серейкайского дома опеки? Почему Norvelitа после просьбы улучшить условия труда и повысить зарплаты, заявила работникам, что привезет украинцев", – такие вопросы поднимались в письме DELFI.

Читатель указал и контакты работников, которые могут прокомментировать ситуацию. Все имена и фамилии редакции известны, но по просьбе работников они не разглашаются.

"Ситуация ужасная. С учетом условий, в которых мы работаем – холод, сырость, шум, требования очень высокие, ведь речь идет о пищевой промышленности. Я одного не понимаю, почему компанию не проверяет Инспекция по труду?

Мы работаем без утвержденного графика. Его дают на 2 дня вперед и то умудряются поменять. Скажем, я работаю 6 дней по скользящему графику, потом полагается два выходных, но после обеда смотрю - остался один выходной. С октября мы работаем по 7–8 дней и получаем 1 выходной. Кошмар, работники устали. У людей от холода болят суставы, от нагрузки - спина, а руководство осмеливается заявлять, что люди специально берут больничные. На прошлой неделе была забастовка из-за рабочих дней, требовали и повышения расценок. Только на собрании мы узнали, что ситуация сложная, нет желающих идти сюда работать. В Расейняй все знают о ситуации.

Мы узнали, что приедут украинцы, но не думаю, что они будут довольны. Разве что им предоставят другие условия: бесплатное жилье, более высокие расценки", – рассказал один из работников.

Он заметил, что люди работают и в праздники (за исключением Рождества и Пасхи). И хотя за работу в праздники должны платить по двойному тарифу, ничего подобного нет. Люди говорят, что за сверхурочные им ничего не платят, а расценки не повышали с 2007 года, когда их снизили.

Другой работник подтвердил все вышесказанное.

"Зарплаты по литовским меркам немаленькие, но если работать 22–24 дня в месяц по 9 часов в день. Тогда получишь 1000, но надо пахать, как лошади! За сверхурочные не платят, праздников нет, говорят, что скользящий график, в нем указано, сколько дней в месяце должен отработать. Если хочешь два выходных, надо работать 7-8 дней.

После нашей забастовки, над которой смеялись и говорили, что мы ничего не добились, нам стали давать по два выходных. Однако, мы думаем, это временно, как только мы успокоимся, все начнется сначала. Директор по производству ни с кем не считается, если что сразу говорит - не нравится, уходите. Представитель отдела кадров говорит, что мы должны быть благодарны хозяевам за то, что зарплату нам платят вовремя.

На последнем собрании нам обещали, что приедут работать украинцы. Сколько им будут платить и на каких условиях они будут работать - мы не знаем.

Поверьте, на территории предприятия Трудовой кодекс не работает. Там свои законы и правила", – сказал он.

Гендиректор Norvelitа Видмантас Глобис сказал DELFI, что никакой забастовки на предприятии не было.

"Во время перерыва по желанию работников состоялась встреча с главой компании. Работники высказали свои замечания, администрация высказала свою позицию по некоторым вопросам. Работа шла в обычном ритме", – сказал он.

Глобис указал, что зарплаты постоянно повышают. По его словам, за последние 5 лет расценки значительно увеличены. Например, в апреле 2019 года средняя зарплата "на бумаге" была 1331 евро. Для сравнения, в апреле 2018 г. она была 880 евро, а в апреле 2014 г. - 660 евро. Директор заметил, что зарплаты планируют поднять и с 1 июня.

"Зарплата зависит от способности работника выполнять определенные операции. Зарплату постоянно пересматривают с учетом разных факторов: роста производительности труда, изменений в показателе средней зарплаты по стране, изменений на рынке продаж.

С 1 июня расценки на все операции увеличат на 5%.

Особое внимание уделяется условиям труда. Мы инвестируем в новое оборудование и технологии, это позволяет повысить производительность труда. Работники могут питаться в столовой. Все работники могут пользоваться услугами спортивного центра и центра развлечений", – рассказал Глобис.

Он признал, что в одном отделении была сложная ситуация, связанная с графиком работы.

"Чтобы стабилизировать ситуацию, обеспечить работникам отпуск, мы ищем разные варианты. Планируем часть операций передать другим компаниям", – сказал Глобис.

Он подтвердил, что в компании будут работать украинцы, но они будут работать на тех же условиях, что и другие работники компании.

"Волна эмиграции добралась и до нашей компании. Поэтому мы хотим снизить ее последствия. Тенденция такова, что работники с апреля по октябрь уезжают на заработки за границу, не предупреждают об этом. Сейчас у нас на 20% увеличились объемы продаж, поэтому работников не хватает.

Мы получаем предложения на предоставление определенных услуг. Эти компании заботятся о работниках, их проживании. Мы за их услуги готовы платить столько же, сколько платим нашим работникам. Никакой дискриминации мы не потерпим. Предположения, будто украинцы будут жить бесплатно в здании муниципалитета - необоснованны", – уверяет Глобис.

DELFI обратился в Государственную инспекцию по труду (ГИТ). ГИТ заверила, что с 2014 года жалоб на эту компанию не поступало, только в 2017 г. поступал запрос на информирование работников о средней зарплате.

ГИТ не получала и жалоб в связи с возможным трудоустройством украинцев. Однако после получения информации от журналистов DELFI ГИТ проведет проверку.

ГИТ призывает работников обращаться непосредственно к ним.

Служба занятости информирует, что в первом квартале этого года Norvelita зарегистрировала 14 свободных рабочих мест.

В первом квартале компания трудоустроила 8 человек. Служба отметила, что в Литве предприятие не находит всех необходимых специалистов.

"В этом году предприятие в соответствии с установленным порядком для трудоустройства иностранцев в Службу занятости не обращалась. Специалисты, которых ищет предприятие, не входят в список специалистов, которых не хватает в Литве.

Трудоустроить иностранцев в Литве можно только в том случае, если в Литве нет специалистов соответствующей квалификации и нет граждан Литвы или ЕС, которые могли бы занять это место. Право первенства всегда у граждан Литвы", – сказано в информации Службы занятости.

По данным "Содры", в компании Norvelitа работают 444 человека.