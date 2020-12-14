Работники Игналинской больницы отказываются работать

В Игналинской больнице, которая стала очагом коронавируса, заболели 17 работников и большая часть пациентов. Муниципалитет обращается к волонтерам и просит о помощи.
На странице муниципалитета Игналинского района в социальной сети Facebook сказано: Больница Игналинского района нуждается в срочной помощи. Сегодня в муниципалитете состоялось совещание в связи со сложной ситуацией в больнице. Эта больница стала очагом COVID-19, болеют 17 работников и большая часть пациентов, часть персонала находится в изоляции, другие сами отказываются работать.
Было принято решение обратиться за помощью к волонтерам, особенно молодым людям, которые переболели COVID-19 и, как утверждают специалисты, как минимум три месяца обладают иммунитетом.
Волонтеры могут выполнят необходимую работу, например, разносить еду. Сегодня будут просить о помощи и у социальных работников. Мэр Юстас Расикас считает, что именно они могут быть подспорьем в данной ситуации. Будут обращаться за помощью и к специалистам в сфере здравоохранения, работающим в школах.
Больница по просьбе близких выпишет не заразившихся коронавирусом пациентов и клиентов хосписа, если у их близких есть условия для ухода за ними на дому. Если такой возможности у близких нет, то этим людям организуют помощь.
Муниципалитет обратился за помощью в республиканскую Паневежскую больницу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы уточнило правила, которые вступят в силу со среды (18)
В понедельник на заседании правительства Литвы...
Слушнис: если люди не будут реагировать, предпримем более жесткие меры (56)
В воскресенье в Литве были ужесточены правила карантина.
Правительство Литвы уточнило правила аренды помещений
Со среды помещения для проживания можно сдавать не...
Что в Литве изменится со среды: важнейшие решения (135)
Правительство Литвы в воскресенье приняло решение об...
Парикмахеры не смогут принять всех желающих (11)
Все желающие до среды не смогут постричься, сказала...