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Для обслуживающих посетителей и для самих посетителей в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях Литвы снова вводится обязательное ношение масок.
Работники и посетители государственных и муниципальных учреждений должны носить маски
© DELFI / Andrius Ufartas

Это решение главного государственного операциониста по экстремальной ситуации, замещавшего министра здравоохранения Аурелиюса Веригу министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса вступает в силу с субботы.

Как сообщает Минздрав, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в Литве.

Учреждениям и предприятиям предписано обязать посетителей старше шести лет быть в маске.

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Как говорится в сообщении, это означает, что ношение средств защиты теперь становится обязательным. Раньше маски для посетителей старше шести лет лишь рекомендовались.

Физический контакт работников с посетителями тоже должен быть ограничен - следует либо соблюдать расстояние не менее 1 метра, либо рабочее место сотрудника должно быть отгорожено от посетителей перегородкой.

Также вводится новое предписание, согласно которому при проведении собраний в государственных и муниципальных учреждениях и на предприятиях в закрытых помещениях рекомендуется ношение масок.

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