13 июля в Каунасское отделение Государственной инспекции по труду (ГИТ) поступила жалоба работника компании Ariogalos statybа Дарюса (настоящее имя редакции известно – DELFI). Перед этим он рассказал свою историю порталу DELFI.

Мужчина рассказал, что он женат, у него трое детей. "Мы не эмигрируем, потому что любим наш край, Литву, вот и пытаемся всеми силами цепляться", – начал он свой рассказ.

Он работал в компании Ariogalos statybа 3 года. Конфликт с работодателем начался из-за шлема. "Я не согласился работать в шлеме, поскольку истек срок его эксплуатации, он был в ужасном состоянии", – рассказал Дарюс.

После этого директор велел ему уходить с работы, он согласился, но уходить "по собственному желанию" не хотел, хотел, чтобы его уволил работодатель, тогда он мог бы претендовать на выходное пособие.

"Тут все и началось – обозвал всякими словами, неприятными эпитетами, угрожал правоохраной и разными ответственными лицами, – рассказал Дарюс. – На следующий день назвал наглым пачкуном, г*вном и т.п. на глазах у всего коллектива".

Мужчина сказал, что директор грозился снизить ему зарплату до минимальной, чтобы он сам ушел.

"Я сказал, что без моего письменного согласия он не может этого сделать, на что мне ответили, что я еще увижу, что он может", – рассказал Дарюс.

Не выдержав напряжения, он сначала взял несколько выходных, которые полагаются ему, как отцу, воспитывающему детей, а потом ушел на больничный. "В последнее время я стал плохо себя чувствовать, началась бессонница, беспокойство, я не могу отдохнуть, а это может сказаться на продуктивности труда, поэтому если что-то будет не так, могут заявить, что я плохо выполняю свои обязанности", – сказал он.

После обращения в ГИТ Дарюс сказал DELFI, что решил обратиться в СМИ, поскольку с подобным отношением со стороны работодателя сталкиваются многие работники строительного сектора.

"Мы ве эмигрируем, если не будем говорить об этом публично", – сказла он.

"Три года я честно работал, а сейчас стал ненужным мусором, которому говорят: "Вон с работы, уходи". Он даже не думает о том, что у меня дома три рта, их надо как-то прокормить", – прибавил Дарюс.

18 июля директор Ariogalos statybа Булзгис подтвердил, что к нему приходили инспекторы ГИТ. Но сначала он рассказал о конфликте, как он его видит.

"Я назначаю их двоих работать у экскаватора, приезжаю на объект – нет. Поскольку в цеху курить нельзя, они идут вдвоем курить за километр, на экскаваторе ведь один работает. Я промолчал. Приехал еще раз – вижу - без шлемов, хотя утром сказал, чтобы надевали их...

После обеда приезжаю в 14 ч. один есть, другого - нет. Выясняется, что он (Дарюс – DELFI) спит за поддонами. Мое терпение лопнуло, я хорошенько его потрепал. Он вскочил, замахнулся шлемом, я думал в меня бросит, он не бросил, повесил на забор. Говорит: "Ухожу я из этого дурдома, корабля дураков".

Я говорю, вычисти шлем, положи на место и отправляйся в бухгалтерию. Он ушел, я вернулся к офису, говорю ему, уходи, если уходишь, а он видно одумался. Говорит: "Никуда не пойду, вы меня с работы не уволите", – сказал Булзгис.

Он заметил, что в тот день отстранил Дарюса от работы, а на следующий тот не согласился выполнять назначенную ему работу.

"Еще у станка он плохо работает, но сейчас я не могу им пользоваться, нужны специальные наклейки" – рассказал Булзгис.

По его мнению, Дарюс хотел его попугать.

"Может, дума, что я буду уговаривать, чтобы он не уходил. Уже 3 или 4 ушли, уехали в Норвегию, еще куда-то. Если человек не может извиниться, на утро, когда приходит в себя, то я не знаю", – сказал собеседник, заметив, что хотел по-дружески договориться с работником.

"Почему я должен прощать? Не нравится, пожалуйста, уходи. Вчера были инспекторы ГИТ, я получу взыскание. Заплачу государству, но не за наглое поведение. За то, что у меня нет права увольнять, поскольку у него малолетние дети. Может быть и так. Я ведь тоже не все знаю, не выяснил в чем конфликт", – сказал он.

По данным "Содры", в мае в компании Ariogalos statyba работали 35 человек, их средняя зарплата была 809,26 евро "на бумаге" или 640 евро "на руки".

Представитель ГИТ Нерита Шот указала, что в связи с заявлением Дарюса пока идет расследование, поэтому нигчего комментировать не могут.