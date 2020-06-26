Работник больницы и ребенок заболели коронавирусом, в центре внимания - детсад

Об этом в пятницу информировала BNS директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

Она заявила, что оба случая обнаружены в ходе профилактической проверки, а сейчас специалисты интенсивно проводят эпидемиологические исследования.

Лингене сообщила, что работник Вильнюсской республиканской психиатрической больницы медиком не является, но у него был контакт с пациентами - он выполнял вспомогательные работы.

Кроме того, у этого лица могли быть связи с очагом, возникшим после частного праздника в Кальвяляй.

Второй случай, подтвержденный в четверг, выявлен у ребенка, который является членом семьи заразившегося на прошлой неделе работника Шешкинской поликлиники.

Ребенок ходил в вильнюсский садик "Karuselė", у него нет никаких симптомов. В садике с ним контактировали 9 детей и 3 работника.

"У них нет симптомов, эти лица изолированы, проводится дополнительная дезинфекция помещений. По нашему указанию организованы тесты всех работников, детей и их родителей, у которых был контакт с этим ребенком", - добавила Лингене.

Общее число случаев составило 1808, больны коронавирусом 219 человек, выздоровел 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Смерти еще десяти заразившихся коранавирусом человек были вызваны другими причинами.