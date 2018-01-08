Эту ситуацию иллюстрируют данные Государственной налоговой инспекции за 2016 год. Согласно этим данным, тариф ПН людей с небольшими и очень маленькими доходами составляет 7,9%, со средними доходами – 10,5%, а с большими и очень большими – 5,7%. Эффективный тариф раскрывает реальное налоговое бремя в Литве.

По этой причине соцдемы Юлюс Сабатаускас, Раса Будбергите, Альгирдас Сисас, Юозас Олекас и Довиле Шакалене зарегистрировали поправки к закону о ПН.

Сейчас ПН составляет 15%, предлагают его дифференцировать:

1 ступень: доходы до 1500 евро в месяц – 14%.

2 ступень: от 1500 до 2500 евро – 19%.

3 ступень: от 2500 до 3500 евро – 24%.

4 ступень: больше 3500 евро – 29%.

Больший тариф будет распространятся только на сумму выше указанного максимума. К примеру, если человек получает 1600 евро, то доходы до 1500 будут облагаться 14%тарифом, а разница между 1600 и 1500 евро – 19%.

Реальные перемены в связи с повышением налогов ощутят лишь люди с доходами больше 1900 евро в месяц. Остальные будут платить меньше, или столько же налогов.

Предлагают, чтобы такие тарифы ПН распространялись на все доходы, не только на трудовые.

Согласно предложению, необлагаемый налогами минимум будет равен 400 евро (минимальной зарплате).

Предлагают также вернуть дополнительный ННМ в размере 200 евро на каждого ребенка (сейчас он упразднен).